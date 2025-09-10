El plan de digitalización de la Unión de Comerciantes recibe un premio nacional

Satisfacción en la Unión de Comerciantes del Principado de Asturias después de que un programa suyo ideado para impulsar la digitalización del comercio haya sido premiado en un certamen nacional. En concreto, Digicom, que así se llama el plan de digitalización para los comercios de Gijón ideado por la Unión de Comerciantes, se ha llevado la Mención Honorífica del VII Concurso de Ideas Tecnológicas para el Comercio Minorista. La distinción la ha otorgado la Federación Española de Municipios y Provincias. "Este reconocimiento pone en valor un trabajo sostenido y sobre todo la actitud del comercio de Gijón", aseguró Sara Menéndez, la presidenta de la Unión de Comerciantes.

El premio concedido a la Unión de Comerciantes se dio a conocer ayer. Digicom, explican, se "ha consolidado como un programa pionero en España por su enfoque personalizado". Añaden desde la entidad presidida por Sara Menéndez que lo que buscan con este plan es que los comerciantes tengan "un diagnóstico propio, itinerario individual y tutorización experta, evitando soluciones estándar". Cuentan también que "el acompañamiento se centra en las palancas que hoy marcan la diferencia competitiva más allá del precio de la promoción". Y añaden que eso es "experiencia de cliente, comunicación eficaz, organización y eficiencia interna y toma de decisiones basadas en datos".

Desde la Unión de Comerciantes se cuenta también que este programa se trata de un caso más de "colaboración público-privada". Y que en ese proyecto han colaborado tanto la propia entidad como el Ayuntamiento y la Fundación CTIC. "Es una alianza que combina la visión estratégica, capacidad técnica y cercanía al tejido empresarial para acelerar la transformación del comercio local", aseveran.

Comentan también que desde que se puso en marcha el proyecto, se ha formado a 1.115 comercios, 653 recibieron una tutorización individual, se hicieron 50 sesiones formativas y 30 sesiones de innovación compartida. Además, cuarenta comercios aplicaron metodologías "Data Driven" para decidir con "mejores evidencias".

"Esto es un reconocimiento al trabajo sostenido y la actitud del comercio de Gijón, que busca formarse, adaptarse y competir con estrategia. Digicom no va de tecnología por tecnología. Va de personas, de futuro y de comercio vivo", apostilló Sara Menéndez, tras recoger el galardón y para anunciar que seguirán trabajando en la misma línea.

"Gijón Compra y Vuelve"

Por otro lado, otra iniciativa de la Unión de Comerciantes de la mano con el Ayuntamiento da hoy comienzo. Se trata del programa "Gijón Compra y Vuelve 2025", una iniciativa que busca incentivar las compras a partir del ahorro. Este plan cuenta con una dotación de 500.000 euros y consiste en que entre hoy y hasta el 11 de octubre cada compra a partir de 20 euros en una tienda adherida al programa generan un premio del 25 por ciento, acumulable hasta 200 euros por persona. El canje del saldo se hará entre los días 15 de octubre al 15 de noviembre, descontando hasta el 50 por ciento en cada compra.