La Politécnica de Gijón de la bienvenida a su alumnado extranjero

Los alumnos de movilidad que estudiarán este curso en la Escuela Politécnica de Ingeniería fueron recibidos por la directora, Inés Suárez, y los docentes Yuri Álvarez y Belén Cadavieco, subdirector de movilidad y responsable de la Oficina de Relaciones Internacionales del campus (ORI), respectivamente. El alumnado llega procedente de Italia, Turquía, México, USA, Alemania, Rumanía y Reino Unido.

Al nuevo alumnado extranjero se le mostraron "los detalles del campus, las herramientas con las que contarán como alumnos de Uniovi, así como el campus virtual y un vídeo corporativo de la institución y de la ciudad de Gijón e información de interés como también pueden ser los medios de transporte, fiestas, o ubicación de hospitales o comisaría de policía, o embajadas / consulados". "También información de las clases, horarios y grupos. Así mismo, la oficina de Turismo de la ciudad obsequió con unos folletos de información de la ciudad y la Universidad de Oviedo con una bolsa de merchandasing con libreta, y bolígrafo y una bufanda como puede observarse en la foto. También información de la región de Asturias", explican desde la EPI.

Tras la presentación, representantes de las asociaciones de estudiantes de Erasmus, AEGEE y ESN, se presentaron para dar a conocer las actividades que realizarán a lo largo del curso para conocer la cultura asturiana como la tradicional visita a Covadonga y los Lagos y la costa.