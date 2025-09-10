El PP de Gijón reivindica el liderazgo de Pumariega para impulsar Naval Azul
"Lo primordial es llenarlo de empresas", resalta el presidente local del partido, Andrés Ruiz
En un momento en el que el Ayuntamiento de Gijón está habilitando sus terrenos en Naval Gijón como un espacio para el esparcimiento ciudadano, uno de los socios del gobierno local, el PP, hizo un llamamiento a no perder de vista que el objetivo crucial para ese espacio es convertirlo en un nuevo polo de desarrollo económico. Algo en lo que, defendió, va a jugar un papel clave la vicealcaldesa, concejala de economía y portavoz municipal del PP, Ángela Pumariega, según reivindicó ayer el presidente del PP de Gijón, Andrés Ruiz, ante la Junta Local del partido.
Ruiz destacó la labor de Pumariega en el gobierno local de coalición entre el PP y Foro. "Dirigimos de manera eficiente y en pleno crecimiento el mayor motor económico que es el Parque Científico y Tecnológico y dirigiremos la gestión y la puesta en marcha de Naval Azul y la atracción de empresas que allí se instalen porque, no olvidemos, que Naval Azul debe de ser un motor económico. Y la búsqueda de empresas, la atracción de talento a esa zona que lleva la concejalía de Ángela Pumariega es lo principal, lo primordial, el mayor objetivo: llenar Naval Azul de empresas como estamos llenando Gijón de turismo de calidad y como estamos llenando también de empresas el Parque Científico y Tecnológico", señaló el presidente del PP de Gijón, citando tres de las actuaciones competencia de la Vicealcaldesa.
Ruiz también reivindicó la labor en el gobierno local de los otros cuatro ediles del PP; Rodrigo Pintueles, Jorge Pañeda, Abel Junquera y Guzmán Pendás, citando aspectos concretos de su gestión.
El presidente local del PP no dejó pasar la oportunidad para lanzar duras críticas al gobierno central por el incumplimiento de compromisos de inversión con Gijón y al gobierno regional por lo que calificó como "silencia cómplice y cobarde".
El retraso anunciado en la elaboración del proyecto básico para la construcción de la estación intermodal, los largos plazos para el metrotrén y las actuaciones pendientes en los accesos a El Musel –incluida la remodelación de la avenida Príncipe de Asturias– formaron parte de las críticas. La incapacidad para aprobar unos Presupuestos Generales del Estado le llevan a pensar que no se van a acometer esas obras. En cuanto a la intermodal, Ruiz considera que la intención del Ministerio de Transportes es "convertir la estación provisional en una estación perpetua. Sólo así se explica la remodelación urbanística en el entorno de la estación de Sanz Crespo y que la única acción concreta en marcha sea apaciguar ese entorno".
- La divertida vuelta a clase de los profesores de un colegio de Gijón: ¡en furgoneta y al ritmo del Equipo A!
- Trágico accidente en Gijón: fallece un motorista de 71 años al salirse de la vía en la autovía Minera
- Brutal apuñalamiento en Gijón: un joven recibe cinco cuchilladas (una de ellas en el cuello) en el entorno de la estación de tren
- Condenado un gijonés por agredir sexualmente a la hija de unos amigos en una atracción de feria
- Expectación en Gijón por el oleaje en la playa de San Lorenzo (y hasta algún chapuzón temerario)
- Alarma en Gijón por la denuncia por desaparición de un hombre de 44 años desde el viernes: 'Estamos preocupados
- Gijón lanza un plan de renovación del pavimiento en una decena de calles: estas son las áreas afectadas
- Un estudio sobre la bahía apunta a El Musel como foco de la contaminación