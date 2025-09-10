El PP de Gijón reivindica el liderazgo de Pumariega para impulsar Naval Azul

En un momento en el que el Ayuntamiento de Gijón está habilitando sus terrenos en Naval Gijón como un espacio para el esparcimiento ciudadano, uno de los socios del gobierno local, el PP, hizo un llamamiento a no perder de vista que el objetivo crucial para ese espacio es convertirlo en un nuevo polo de desarrollo económico. Algo en lo que, defendió, va a jugar un papel clave la vicealcaldesa, concejala de economía y portavoz municipal del PP, Ángela Pumariega, según reivindicó ayer el presidente del PP de Gijón, Andrés Ruiz, ante la Junta Local del partido.

Ruiz destacó la labor de Pumariega en el gobierno local de coalición entre el PP y Foro. "Dirigimos de manera eficiente y en pleno crecimiento el mayor motor económico que es el Parque Científico y Tecnológico y dirigiremos la gestión y la puesta en marcha de Naval Azul y la atracción de empresas que allí se instalen porque, no olvidemos, que Naval Azul debe de ser un motor económico. Y la búsqueda de empresas, la atracción de talento a esa zona que lleva la concejalía de Ángela Pumariega es lo principal, lo primordial, el mayor objetivo: llenar Naval Azul de empresas como estamos llenando Gijón de turismo de calidad y como estamos llenando también de empresas el Parque Científico y Tecnológico", señaló el presidente del PP de Gijón, citando tres de las actuaciones competencia de la Vicealcaldesa.

Ruiz también reivindicó la labor en el gobierno local de los otros cuatro ediles del PP; Rodrigo Pintueles, Jorge Pañeda, Abel Junquera y Guzmán Pendás, citando aspectos concretos de su gestión.

El presidente local del PP no dejó pasar la oportunidad para lanzar duras críticas al gobierno central por el incumplimiento de compromisos de inversión con Gijón y al gobierno regional por lo que calificó como "silencia cómplice y cobarde".

El retraso anunciado en la elaboración del proyecto básico para la construcción de la estación intermodal, los largos plazos para el metrotrén y las actuaciones pendientes en los accesos a El Musel –incluida la remodelación de la avenida Príncipe de Asturias– formaron parte de las críticas. La incapacidad para aprobar unos Presupuestos Generales del Estado le llevan a pensar que no se van a acometer esas obras. En cuanto a la intermodal, Ruiz considera que la intención del Ministerio de Transportes es "convertir la estación provisional en una estación perpetua. Sólo así se explica la remodelación urbanística en el entorno de la estación de Sanz Crespo y que la única acción concreta en marcha sea apaciguar ese entorno".