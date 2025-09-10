Urbanismo reactiva hoy la venta de las parcelas del Plan Llave

La reactivación de la licitación de las seis primeras parcelas municipales adscritas al denominado "Plan Llave", el proyecto más novedoso impulsado desde el gobierno de Foro y PP en política de vivienda, se llevará a cabo hoy mismo en una Junta de Gobierno extraordinaria. Una licitación que se dejaba en suspenso hace casi dos meses para encarar una modificación del pliego de condiciones que contemplara las posibles actualizaciones del módulo de vivienda protegida.

Esa suspensión se oficializaba el pasado 15 de julio, justo el día previsto para el cierre del plazo dado a las empresas constructoras para que presentaran sus ofertas a las seis fincas ofertadas desde el Ayuntamiento, y tenía como antecedente –como adelantó LA NUEVA ESPAÑA– un escrito de la patronal CAC-Asprocon mostrando su inquietud por las condiciones del acuerdo con el Ayuntamiento ante una eventual subida del módulo, como pide el sector desde hace tiempo. En la propuesta municipal inicial el precio del módulo se mantenía igual para todo el proyecto, durase los años que durase.

Seis fincas, tres lotes y 120 nuevos pisos en la ciudad

La reactivación de la licitación de las parcelas –que el Ayuntamiento permutará por un porcentaje de las viviendas que se construyan en cada una– conllevará la apertura de un nuevo periodo para la recepción inicial. La idea es que ronde los tres meses como el plazo con que arrancó en su momento.

Esta licitación se organiza en tres lotes, de dos fincas cada uno, con la estimación de que se construyan 120 pisos de los que 20 pasarían a ser propiedad del Ayuntamiento con la permuta. El lote 1 lo conforman dos fincas en Ceares con capacidad para 1o y 33 viviendas de las que habría que ceder 1 y 6 viviendas, respectivamente; el lote 2 incluye un solar en Perchera-La Braña para 22 pisos, con cesión de 4, y otro en el Coto para 27, con cesión de 5; y el lote 3 son dos fincas en Nuevo Gijón que darían soporte a 7 y 21 viviendas en cada uno con una cesión estimada en cada una de ellas de uno y tres pisos.

Martínez Salvador hacía referencia a las inminentes novedades sobre el Plan Llave tras la sesión semanal de la Junta de Gobierno. Una sesión que sirvió, entre otras cosas, para aprobar que una zona verde del barrio de El Natahoyo –más en concreto en el entorno de la calle La Estrella cerca del club Santa Olaya– lleve el nombre del folclorista y fundador del grupo "Los Xustos", Mariano Castro Ordieres. También se dio luz verde a convenios de colaboración con Otea y la Unión de Consumidores y al acondicionamiento como zona verde de una parcela en el camino de Los Lirios (Somió).