"El vasco", presunto asesino de Susana Sierra en Gijón, defiende que solo escondió su cuerpo

Jesús Suárez, más conocido como "El Vasco", sigue sin reconocer la autoría de la muerte de Susana Sierra. Así lo aseguran fuentes muy próximas a la investigación a LA NUEVA ESPAÑA, después de que el único investigado por el crimen de la calle Contracay haya declarado de nuevo ante la jueza de instrucción en los últimos días. "El Vasco" mantiene que él no mató a la gijonesa de 49 años. Señala ahora que la mujer se suicidó y que él se limitó a esconder en su piso el cuerpo y a ocultarle este dato a la Policía durante casi un mes. Esta declaración entraña dos problemas. Uno, que es la segunda versión que da de unos mismos hechos. Cuando aún no había aparecido el cuerpo, explican estas mismas fuentes, fue interrogado por los agentes y negó saber nada de la víctima. Y otro, que la Policía descartó el suicidio y además la autopsia confirmó que la mujer, además de un golpe en la cabeza, tenía signos de estrangulamiento.

Las dos versiones de "El Vasco" se ofrecen en momentos muy diferentes de la investigación. El acontecimiento que lo cambia todo es el descubrimiento del cuerpo de Susana Sierra dentro de un cubo de basura en el piso en la calle Contracay del ahora encarcelado. Antes de que esto pasase, los agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (Udev) de la Policía Nacional ya habían posado sus ojos sobre Jesús Suárez. Y, según indican estas mismas fuentes, llegaron a interrogarle en alguna ocasión. "El Vasco" negó la mayor pese a que muy seguramente el cuerpo estuviera en su casa. Dijo que no sabía nada de Susana Sierra.

La evidencia le hizo cambiar de versión. Desde que fue detenido, tras el registro a su piso el 24 junio, horas después del hallazgo del cadáver, declaró en comisaría. Días después en el Palacio de Justicia y ahora nuevamente en sede judicial. En esas tres ocasiones, ya sí ha dicho lo mismo. Es decir, que según él Susana Sierra se suicidó y que él solo ocultó el cuerpo procurando, sin éxito, que la Policía no lo encontrara.

Lógicamente, esta versión alternativa de los hechos choca con todo lo que ha trascendido de la investigación policial y judicial. Más allá de que primero negó saber nada de Sierra y luego reconocer que ocultó el cuerpo, las pesquisas policiales muy pronto descartaron que otras personas pudieran estar implicadas –esa vía no se reabierto– y tampoco consideraron nunca el suicidio, sino una muerte violenta.

La nueva declaración, por otro lado, se ha producido dentro de un paso que se puede considerar como de mero trámite. Se produjo no porque se tuviera conocimiento de pruebas nuevas que pudieran acelerar el curso de la investigación o en su caso alterarlo. Sino porque cuando "El Vasco" declaró en los juzgados en junio poco después de su detención lo hizo ante la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Gijón, el juzgado que estaba de guardia en ese momento. Si bien, como las competencias las tenía en realidad el Juzgado de Instrucción número 2 de Gijón, esta nueva declaración se ha producido ya ante la titular de este organismo. Por el momento, este caso no se investiga como violencia de género.

La situación procesal de Jesús Suárez no ha cambiado. Tal y como avanzó LA NUEVA ESPAÑA el 29 de julio, a "El Vasco" le denegaron la libertad provisional. La había pedido porque entendía que no había pruebas suficientes para que estuviera en prisión preventiva. No parece, en todo caso, que esto pueda cambiar en el corto plazo.

Esto es así porque el único investigado por el asesinato de Susana Sierra sigue a la espera de que le hagan pruebas psicológicas y forenses para determinar hasta qué punto es consciente de sus actos. Es conocido que el investigado, además de adicción a las drogas y una larga ristra de antecedentes delictivos, padece también problemas de salud mental. Conocer los resultados de estas pruebas para saber hasta qué punto estos problemas mentales le afectan en su discernimiento será clave. n