La vuelta al cole del Pleno de Gijón empieza con despedidas

Es el Pleno que ejemplifica la "vuelta al cole" de los munícipes pero va a ser una cita con más despedidas que reencuentros. La sesión plenaria que hoy arranca a las diez en la Casa Consistorial servirá para oficializar el adiós de Juan José Alonso Ordiales y Noelia Ordieres Buarfa-Mohamed. Dos de las caras nuevas que se incorporaron a la Corporación tras las elecciones de 2023 –él desde las filas del PSOE y ella como número dos de IU– y que no llegarán al final de este mandato. Ordieres ya había anunciado en agosto que se iba, y de hecho ya no participó en la sesión plenaria de ese mes por estar fuera de España, aunque fue el pasado día 2 cuando registró ante la Secretaría General la renuncia a su acta. El día 4, como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, hacía lo mismo Juan José Alonso Ordiales.

Sus marchas conllevan la reestructuración de los dos grupos de la oposición. En el caso del Grupo Socialista, Ordiales es la tercera renuncia tras las de quienes ocuparon los puestos uno y dos de la candidatura: Luis Manuel Flórez, "Floro", y Lara Martínez. El puesto que ahora queda vacante será ocupado por Ana Belén Murias Gómez, la número doce de la lista electoral. No había tantas posibilidades de movimiento en una IU con solo dos ediles. La marcha de Ordieres incorpora al grupo al profesor Alejandro Farpón, que es ahora el coordinador general del partido en Gijón. A lo largo del mandato también se despidió la popular Ángeles Fernández-Ahúja, edil de Servicios Sociales.

La toma de conocimiento de estas dos últimas renuncias llegará al final de la sesión plenaria de esta mañana. Ello permitirá que el Grupo Socialista esté presente al completo ya que la intención de Alonso Ordiales es estar en el que será su último Pleno. Aunque sin defender ninguna iniciativa, algo habitual. Alonso Ordiales ha compaginado su labor como edil con la dirección Económica y de Profesionales del Área Sanitaria V del Servicio de Salud del Principado de Asturias.

No estará en el Pleno Noelia Ordieres, que a nivel profesional vuelve a su puesto en Cruz Roja y que en el ámbito político sigue dentro de IU con responsabilidades en materia de política llingüística desde la dirección regional. Así que hoy IU se queda al 50% de su capacidad de voto. Aunque será Vox quien no tenga voz ni voto en la sesión ya que, por motivos personales, no puede estar presente su portavoz y única concejala, Sara Álvarez Rouco.

En este inicio de curso municipal lleno de cambios llega al Pleno también el último ajuste realizado por la Alcaldesa, Carmen Moriyón, en el reparto de competencias entre los ediles de gobierno. En este caso, el cambio se queda en Foro al pasar el área de Juventud a la concejalía de Relaciones Institucionales que lidera Jorge Palacios-González desde la concejalía encabezada por Montserrat López Moro, y que ahora pasa a denominarse de Cultura, Museos e Industrias Creativas.

Todas estas novedades para un Pleno que arranca con una declaración institucional por el Día Internacional contra la explotación sexual y la trata de mujeres, niñas y niños antes de iniciar un debate económico a cuenta de las siete modificaciones que, por cerca de 19 millones, presenta la concejalía de Hacienda de cara a reajustar el actual presupuesto.

De pagar deuda al arte urbano

Buena parte de estas modificaciones tienen como objetivo cubrir los 21,6 millones que, por ley, debe amortizar el Ayuntamiento de su deuda este año. En esta ocasión, y de manera singular, se ha recurrido al uso de los remanentes de tesorería de organismos autónomos y empresas municipales.

En lo que tiene que ver con los debates y votaciones propiciados por la oposición será el PSOE quien arranque curso con dos propuestas. Una en materia de vivienda que incluye garantizar en el presupuesto de 2026 dinero para edificar vivienda pública en suelo municipal y otra que pretende poner freno al anunciado cierre del Museo Nicanor Piñole, que se va a trasladar al futuro complejo museística de Tabacalera. La propuesta socialista es mantener el Piñole abierto hasta que haya un espacio idóneo –y acorde a lo pactado con la viuda cuando cedió las obras en 1989– donde trasladar la obra.

IU y Podemos firman juntos otras dos iniciativas. Una a favor de comprar desde el Ayuntamiento los terrenos que la Autoridad Portuaria tiene junto a la calle Francisco Eiriz, en Jove, y otra para impulsar una ordenanza reguladora de las fiestas en barrios y parroquias. IU también firma a medias con el PSOE una iniciativa sobre la renovación de los campos de fútbol Braña Sur y El Tragamón. Podemos, ya en solitario, defenderá en el Pleno un paquete de medidas en arte urbano.

Vía ruegos y preguntas pasarán por el Pleno asuntos como modelo de turismo , el funcionamiento del servicio Gijón Bici, la atención a personas mayores y el quiosco de la plazuela de San Miguel.

Vox se adelanta al debate ante la ausencia de Rouco

Sara Álvarez Rouco optaba ayer por una comparecencia pública para hacer oír la voz de un Vox que no se podrá escuchar en el Pleno ante su ausencia por motivos personales. La concejala fijó su posicionamiento a favor de frenar el cierre del Museo Nicanor Piñole. "El Ayuntamiento carece de sentido común al pretender convertir el Asilo Pola en una oficina de la mujer sin disponer de una ubicación alternativa inmediata y digna para la obra de Piñole", sentenció Rouco para quien la propuesta del gobierno pone en riesgo la obra del pintor. En contra está Vox de la propuesta de comprarle al Puerto los terrenos que tiene en Jove y que fueron de uso deportivo siguiendo la estela de la operación de Naval Gijón. Para Rouco no toca asumir nuevos compromisos económicos cuando "siguen pendientes necesidades urgentes como los nuevos aparcamientos, la seguridad en la zona rural o la rehabilitación de la Tabacalera". Y en cuanto al plan de vivienda del PSOE una queja: que lo proponga el partido que no lo hizo cuando estuvo en el gobierno.