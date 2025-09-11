Acto de clausura de la XIX edición del Clinic Joven Emprend@

Mañana, viernes, 12 de septiembre, a las 13:00h, tendrá lugar la clausura, desde la Sala de Conferencias del Edificio Impulsa del Parque Científico Tecnológico, de la XIX edición del Clinic Joven Emprend@, promovida por la Asociación Asturias Emprend@, que anualmente se celebra en el mes de septiembre.

Esta edición se ha desarrollado durante 12 intensos días entre las localidades asturianas de Avilés, Comarca de la Sidra (Nava y Cabranes) y Gijón/Xixón. Durante los mismos, 22 jóvenes (en su mayoría, mujeres) seleccionados, han desarrollado un entrenamiento competencial a tiempo completo que incluyen sesiones técnicas de formación, comidas-encuentros con…, visitas a iniciativas ejemplares, retos, sesiones de desarrollo de competencias personales, gamificación, etc.

Durante la clausura se tienen previstas las intervenciones de:

- D. Alberto González, Secretario General de FADE.

- Dña. Arantxa González, Directora General de Empresas y Comercio del Principado de Asturias.

- D. Félix Baragaño, Presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Gijón.

- Dña. Ángela Pumariega, Vicealcaldesa y Concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación del Ayuntamiento de Gijón/Xixón.