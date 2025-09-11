Acto de clausura de la XIX edición del Clinic Joven Emprend@
Mañana, viernes, 12 de septiembre, a las 13:00h, tendrá lugar en Sala de Conferencias del Edificio Impulsa del Parque Científico Tecnológico
M. O.
Mañana, viernes, 12 de septiembre, a las 13:00h, tendrá lugar la clausura, desde la Sala de Conferencias del Edificio Impulsa del Parque Científico Tecnológico, de la XIX edición del Clinic Joven Emprend@, promovida por la Asociación Asturias Emprend@, que anualmente se celebra en el mes de septiembre.
Esta edición se ha desarrollado durante 12 intensos días entre las localidades asturianas de Avilés, Comarca de la Sidra (Nava y Cabranes) y Gijón/Xixón. Durante los mismos, 22 jóvenes (en su mayoría, mujeres) seleccionados, han desarrollado un entrenamiento competencial a tiempo completo que incluyen sesiones técnicas de formación, comidas-encuentros con…, visitas a iniciativas ejemplares, retos, sesiones de desarrollo de competencias personales, gamificación, etc.
Durante la clausura se tienen previstas las intervenciones de:
- D. Alberto González, Secretario General de FADE.
- Dña. Arantxa González, Directora General de Empresas y Comercio del Principado de Asturias.
- D. Félix Baragaño, Presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Gijón.
- Dña. Ángela Pumariega, Vicealcaldesa y Concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación del Ayuntamiento de Gijón/Xixón.
- Un coche arrolla una terraza en Gijón y deja dos personas heridas: 'Oímos un ‘boom’ tremendo; es un milagro que no pasase algo peor
- Brutal apuñalamiento en Gijón: un joven recibe cinco cuchilladas (una de ellas en el cuello) en el entorno de la estación de tren
- Expectación en Gijón por el oleaje en la playa de San Lorenzo (y hasta algún chapuzón temerario)
- Un estudio sobre la bahía de Gijón apunta a El Musel como foco de la contaminación: 'Habrá que seguir vigilando
- Un barco de suministros atraca en el Muelle de Gijón para evitar consignatario y levanta las críticas
- Alarma en Gijón por la denuncia por desaparición de un hombre de 44 años desde el viernes: 'Estamos preocupados
- Un motorista herido al ser arrollado por una ambulancia en Gijón
- Gijón lanza un plan de renovación del pavimiento en una decena de calles: estas son las áreas afectadas