Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Acto de clausura de la XIX edición del Clinic Joven Emprend@

Mañana, viernes, 12 de septiembre, a las 13:00h, tendrá lugar en Sala de Conferencias del Edificio Impulsa del Parque Científico Tecnológico

Sede de Gijón Impulsa

Sede de Gijón Impulsa

M. O.

Mañana, viernes, 12 de septiembre, a las 13:00h, tendrá lugar la clausura, desde la Sala de Conferencias del Edificio Impulsa del Parque Científico Tecnológico, de la XIX edición del Clinic Joven Emprend@, promovida por la Asociación Asturias Emprend@, que anualmente se celebra en el mes de septiembre.

Esta edición se ha desarrollado durante 12 intensos días entre las localidades asturianas de Avilés, Comarca de la Sidra (Nava y Cabranes) y Gijón/Xixón. Durante los mismos, 22 jóvenes (en su mayoría, mujeres) seleccionados, han desarrollado un entrenamiento competencial a tiempo completo que incluyen sesiones técnicas de formación, comidas-encuentros con…, visitas a iniciativas ejemplares, retos, sesiones de desarrollo de competencias personales, gamificación, etc.

Durante la clausura se tienen previstas las intervenciones de:

- D. Alberto González, Secretario General de FADE.

- Dña. Arantxa González, Directora General de Empresas y Comercio del Principado de Asturias.

- D. Félix Baragaño, Presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Gijón.

- Dña. Ángela Pumariega, Vicealcaldesa y Concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación del Ayuntamiento de Gijón/Xixón.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Un coche arrolla una terraza en Gijón y deja dos personas heridas: 'Oímos un ‘boom’ tremendo; es un milagro que no pasase algo peor
  2. Brutal apuñalamiento en Gijón: un joven recibe cinco cuchilladas (una de ellas en el cuello) en el entorno de la estación de tren
  3. Expectación en Gijón por el oleaje en la playa de San Lorenzo (y hasta algún chapuzón temerario)
  4. Un estudio sobre la bahía de Gijón apunta a El Musel como foco de la contaminación: 'Habrá que seguir vigilando
  5. Un barco de suministros atraca en el Muelle de Gijón para evitar consignatario y levanta las críticas
  6. Alarma en Gijón por la denuncia por desaparición de un hombre de 44 años desde el viernes: 'Estamos preocupados
  7. Un motorista herido al ser arrollado por una ambulancia en Gijón
  8. Gijón lanza un plan de renovación del pavimiento en una decena de calles: estas son las áreas afectadas

Acto de clausura de la XIX edición del Clinic Joven Emprend@

Acto de clausura de la XIX edición del Clinic Joven Emprend@

Nueva edición del programa CARE con la Escuela de Organización Industrial

Nueva edición del programa CARE con la Escuela de Organización Industrial

El Grupo Junquera bautiza a su nuevo carguero en el puerto de Gijón con la intención de aumentar la flota en el futuro: "Vamos a continuar creciendo"

El Grupo Junquera bautiza a su nuevo carguero en el puerto de Gijón con la intención de aumentar la flota en el futuro: "Vamos a continuar creciendo"

La muestra de cine de patrimonio industrial de Gijón rescata a las fareras y a las trabajadoras de Perlora

La muestra de cine de patrimonio industrial de Gijón rescata a las fareras y a las trabajadoras de Perlora

Mejorar está sobrevalorado

El archivo fotográfico de Gijón gana más imágenes gracias a la exposición del Revillagigedo: "Ha servido para animar a personas y familias a donar"

El archivo fotográfico de Gijón gana más imágenes gracias a la exposición del Revillagigedo: "Ha servido para animar a personas y familias a donar"

Gijón abraza el Día de la Prevención del Suicidio: "Son los pequeños gestos los que hacen que una vida merezca la pena ser vivida"

Gijón abraza el Día de la Prevención del Suicidio: "Son los pequeños gestos los que hacen que una vida merezca la pena ser vivida"

El programa "Gijón, compra y vuelve" llega a los mostradores: "Hay buenas expectativas"

El programa "Gijón, compra y vuelve" llega a los mostradores: "Hay buenas expectativas"
Tracking Pixel Contents