Ana Rodríguez, letrada del Consejo Consultivo del Principado: "Todos tenemos que trabajar para que la inteligencia artificial ayude al feminismo"

La letrada del Consejo Consultivo del Principado de Asturias y colaboradora de LA NUEVA ESPAÑA, Ana Rodríguez García (Gijón, 1976), ofrecerá hoy la conferencia "¿Qué es la inteligencia artificial y por qué debe importarnos?". Esta cita impulsada por la Tertulia Feminista Les Comadres tendrá lugar a las 19.30 horas en la antigua Escuela de Comercio.

La inteligencia artificial ya está presente en todos los ámbitos prácticamente.

Así es. La inteligencia artificial, para lo que no hay un acuerdo sobre su definición, es un tipo de tecnología que pretende tener alguna habilidad nueva que la asemeja en cierto modo a la manera de pensar de los humanos. Esto no es así porque la inteligencia artificial no es inteligente. Pero sí que hace referencia a esas habilidades nuevas que hacen posibles los avances tecnológicos. Actualmente, ya son sistemas de respuesta de los que nos valemos muchas veces incluso sin ser conscientes. Ahora lo que hay que intentar es que los ciudadanos vean cómo está influyendo esto en su manera de pensar.

No es "inteligente", como remarca, porque abarca una suma de datos que las propias personas trasladamos.

Exactamente. Eso es clave que se entienda para que todos veamos que en este tema hay que partir de la ciudadanía responsable. No solamente son las grandes corporaciones las que están utilizando los datos, sino que como persona particular, cuando interacciono con Internet, estoy volcando datos personales. Ahí estoy expresando qué me gusta y qué me interesa, de forma que así se conforma cómo esos algoritmos van a dar respuesta a los problemas que se les plantean y terminan generando una realidad concreta. Por ese motivo, tenemos que ser muy conscientes del uso que hacemos, de qué datos volcamos y de la relevancia que tiene todo aquello que aportemos.

¿Ve en la inteligencia artificial una herramienta que pueda ayudar al feminismo?

Es algo que está creciendo ahora, al igual que los primeros grandes marcos regulatorios, de los que por cierto Europa es pionera con el reglamento de inteligencia artificial. Entonces, estos son los tiempos en el que la humanidad va a decidir emplear estos algoritmos como un medio que ayude a acabar con la discriminación de las mujeres y en general con todas las discriminaciones que existen.

¿A qué se refiere?

Dependiendo de cómo se trabaje en conjunto, se podrá ir hacia la capacidad de detectar qué situaciones de desigualdad hay que no están justificadas socialmente y ayudando a dar soluciones a esas situaciones. En cambio, si no se hace bien, supondrá que esto sea una caja de repetición donde vamos a abocar lo peor que tenemos y que va a hacer que exponencialmente esos sesgos de esa discriminación que ya existe no solo se perpetúe, sino que se alimente y crezca exponencialmente.

Hay personas que sienten desconfianza hacia esta herramienta.

No hay que tener miedo a la inteligencia artificial ni a los servicios tecnológicos, pero hay que guiar su evolución desde un punto de vista humanista. No nos debe asustar la tecnología, sino que tenemos que ser conscientes de que esto es una realidad imparable y que, por tanto, lo tenemos que conocer y ponerlo a trabajar. Eso sí, el control tiene que ser ético, humanista y para que sea ético y humanista tiene que ser feminista.

¿A día de hoy hay aspectos peligrosos en la inteligencia artificial para el progreso del feminismo?

Desde luego que sí. Los hay en varios ámbitos, aunque los más conocidos son los que tienen que ver con la creación de información falsa, con imágenes que atacan a las ramas características de la discriminación más burda y más evidente de las mujeres. Me refiero, por ejemplo, a la creación de material pornográfico, algo para lo que la inteligencia artificial está evitando además que se puedan hacer ciertos controles penales sobre eso, manipulando imágenes, creando imágenes que son falsas pero que tienen contenido sexual y que además están al alcance de cualquier persona.

¿Cómo se debe actuar para frenar este tipo de contenidos?

Los programadores y personas que realizan las investigaciones de datos, ya sean universidades, hospitales o administraciones, tengan una conciencia clara de que hay datos que ya están favoreciendo que se perpetúe una discriminación. Y respecto a las regulaciones, el reglamento europeo entiendo que debería contar con medidas más específicas para las mujeres, ya que es poco concreta en la materia de igualdad entre hombres y mujeres y se están perdiendo los datos por razón de sexo en las clasificaciones.