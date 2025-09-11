El archivo fotográfico de Gijón gana más imágenes gracias a la exposición del Revillagigedo: "Ha servido para animar a personas y familias a donar"

La exposición "Gijón/Xixón. Epicentro fotografía, 1858-1992", que recorre la historia de la ciudad en el Palacio de Revillagigedo, ha alcanzado los 51.183 visitantes desde su apertura pública el pasado 29 de marzo hasta ayer mismo, 10 de septiembre. "Es, sin duda, una de las exposiciones temporales más vistas de Asturias en lo que llevamos de siglo XXI. Esta afluencia de público demuestra el interés y la atracción que despierta la fotografía como fuente imprescindible para el conocimiento de la historia contemporánea", destacan desde la concejalía de Cultura, liderada por la forista Montserrat López Moro.

La exposición ha servido para animar a personas y familias a donar fotografías de Gijón al Muséu del Pueblu d’Asturies, o a ceder imágenes, con lo que se ha incrementado considerablemente el patrimonio fotográfico de la ciudad. En concreto, fotografías realizadas por Foto Klark, Foto Lena y Gonzalo del Campo, que han ingresado recientemente en el museo, que contienen imágenes de la inauguración de la Fundación Revillagigedo en 1929; el recibimiento en Gijón en 1944 del obispo Benjamín de Arriba, que ocupó la diócesis de Oviedo desde ese año a 1949; presos de la cárcel de El Coto en 1944; el paracaidista Jams Will tirándose desde un edificio en la plaza del Carmen el 14 de septiembre de 1952 para atraer público a una Tómbola Pro-Caridad, etc.

Cartel promocional de la muestra. Imagen anónima de barcos en el puerto deportivo de 1885. / "Gijón/Xixón. Epicentro Fotografía 1858-1992"

El interés por la exposición en el Revillagigedo, destacan desde la concejalía de Cultura, "abarca a todos los ámbitos sociales de Gijón, que se han visto reflejados en los diferentes apartados de la muestra: la playa, la industria, el puerto, el ferrocarril y el tranvía, el retrato, la tarjeta postal, las calles, plazas y barrios de la ciudad, el entorno rural, el fotoperiodismo, etc". "En definitiva, es una exposición que ha sido recibida con sorpresa, satisfacción, curiosidad y orgullo por parte de los gijoneses, que son muy conscientes del valor que posee la fotografía para conservar su memoria y de que todo lo que se expone en ella es patrimonio municipal", añaden.

El Palacio de Revillagigedo cuenta con 1.300 fotografías expuestas repartidas en diferentes etapas que permiten ver la evolición de la ciudad y de los gijoneses. El cronista oficial y colaborador de LA NUEVA ESPAÑA, publica quincenalmente en este periódico un análisis de la muestra.

La planta baja del Palacio de Revillagigedo tendrá un audiovisual que servirá como guía de muestra que se repartirá entre la primera planta y la segunda de este espacio. En la planta primera aparecerán nueve bloques y habrá otros cuatro en la segunda. Algunos de ellos están agrupados por temáticas, como los dedicados a llevar a cabo un recorrido cronológico. Están ahí los de “Las primeras fotografías de Gijón”, con obras de Alfredo Truan y Marcelino Cuesta; “Gijón de 1877 a 1899”; “De 1900 a la Guerra Civil”, con las fotografías de Arturo Truan, Julio Peinado, Enrique Fernández Villaverde, Laureano Vinck, Luciano Roisin, Félix Hastre, Joaquín García Cuesta, Ruth M. Anderson y Constantino Suárez; y “Gijón de 1949 a 1969”, ya con la parte reivindicativa del oficio.

Temáticas y recorrido a través de las cámaras

También se ensalza ya en otro bloque en diferentes puestos diferentes visiones de la fotografía. Entran aquí “La fotografía como arte”, “El retrato (1858-1936)” o “Gijón en la tarjeta postal (1898-1992)”. No faltan tampoco los rincones en el Palacio Revillagigedo que girarán en torno a motivos o espacios, como los de “Gijón industrial”, “La playa” o “El puerto, El Musel y el ferrocarril”. O apartados más concretos como los que se detienen en “El fotoperiodismo”; “Las cámaras de un siglo de fotografía (1895-1990)”, con 40 cámaras donadas por Octavio Vinx, Juan Luis Niños y las herederas de José Vélez; y el audiovisual “Fragmentos de películas familiares de José del Campo (1923-1928)”.