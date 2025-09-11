Los constructores festejan el impulso al Plan Llave: "Es una medida positiva"

Un "respaldo sin reservas" de la patronal asturiana de la construcción CAC-Asprocon a la operación fue el primer movimiento que generó la reactivación ayer por el gobierno local de la licitación –a través de la fórmula de permuta– de las seis primeras fincas del denominado Plan Llave, que permitirán el desarrollo de 120 viviendas protegidas del total de 500 que el Ayuntamiento plantea en el global de esta operación.

La licitación inicial había quedado suspendida a mediados de julio para, precisamente a petición de los constructores, reajustar los pliegos de condiciones teniendo en cuenta posibles actualizaciones del precio del módulo de vivienda protegida. Suspensión que quedaba ayer levantada tras el acuerdo que sobre el nuevo documento y sus plazos tomaban los ediles de Foro y PP en una sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno.

Así, en las nuevas cláusulas administrativas se introduce una aclaración sobre los efectos económicos de las posibles variaciones en el precio del módulo VPC y a partir de ello se reajustan algunas fórmulas y se incluye la posibilidad, si hay cambios en ese precio a lo largo del tiempo, de una revisión de precios antes de la formalización de la permuta y de otra a la entrega de viviendas.

Ajustes que ayer agradecía la patronal que, en un comunicado público, mostró su "apoyo a la iniciativa desde un enfoque técnicos y sectorial desligado de cualquier consideración ideológica" y calificaba el Plan Llave –duramente criticado por la oposición de izquierdas del Ayuntamiento– de "herramienta útil para movilizar suelo público, atraer inversión privada y generar una oferta real de vivienda asequible en el municipio. Una medida positiva para avanzar e n la respuesta a la demanda creciente de vivienda protegida".

A partir de ahora, las empresas tienen un plazo de 45 días para presentar sus ofertas a esas seis fincas que se organizan en tres lotes. Al Ayuntamiento se le pagará con un porcentaje de viviendas en cada bloque, en total 20 en las condiciones de partida de la operación.

Descalificaciones al sector

Desde el gobierno el edil de Urbanismo, el forista Jesús Martínez Salvador, defendió el Plan Llave como "la mejor medida y la más efectiva que un Ayuntamiento puede llevar a cabo para que en su territorio se construya una bolsa importante de vivienda protegida" y lo calificó de "iniciativa pionera con la que Gijón vuelve a liderar la respuesta a los problemas de la ciudadanía". Salvador llevó este discurso al Pleno al rechazar acciones en materia de vivienda presentadas desde el PSOE

En el marco de la polémica social y política generada por el Plan Llave a nivel local y autonómico –con su rechazo por la consejería de Vivienda– desde CAC-Asprocon se fijaba "fuera de lugar que se desacredite a las asociaciones del sector por respaldar iniciativas que no hayan surgido directamente de otras instancias administrativas".

Los seis solares a licitación

Ceares. Calle Balbín: 10 viviendas Ceares. Calle Gloria Fuertes: 33 La Braña. Calle Jimena Menéndez Pidal: 22 El Coto. Calle Pintor Luis Pardo: 27 Nuevo Gijón. Calle Monsacro: 7 Nuevo Gijón. Calle Naranjo de Bulnes: 21