El fuerte viento frena las celebraciones en Cimavilla

La carpa de Cimavilla, ayer, cerrada.

La carpa de Cimavilla, ayer, cerrada. / Marcos León

A. S. Y.

El fuerte viento que azotó ayer la ciudad obligó a suspender algunas de las actividades previstas en las fiestas de Cimavilla. En concreto, las actividades como los juegos infantiles o un concurso de cocina previstos en la carpa del cerro de Santa Catalina.

El programa "Gijón, compra y vuelve" llega a los mostradores: "Hay buenas expectativas"

El Ministerio de Transición Ecológica premia el plan del Piles

Los constructores festejan el impulso al Plan Llave para crear vivienda pública en Gijón: "Es una medida positiva"

El fuerte viento frena las celebraciones en Cimavilla

Las obras en la red de pluviales del polígono de Somonte, en la recta final

Gijón luchará por el suelo portuario en Jove para viviendas y espacio deportivo y el Puerto advierte: "la previsión es vender"

Los vecinos de La Calzada reivindican crear un aparcamiento provisional en el solar de Flex: "La necesidad de plazas es evidente"

Gijón abraza el Día de la Prevención del Suicidio: "Son los pequeños gestos los que hacen que una vida merezca la pena ser vivida"

