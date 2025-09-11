El fuerte viento frena las celebraciones en Cimavilla
A. S. Y.
El fuerte viento que azotó ayer la ciudad obligó a suspender algunas de las actividades previstas en las fiestas de Cimavilla. En concreto, las actividades como los juegos infantiles o un concurso de cocina previstos en la carpa del cerro de Santa Catalina.
