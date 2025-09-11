Gijón abraza el Día de la Prevención del Suicidio

Gijón se movilizó ayer por la tarde en la Plaza Mayor con una concentración con alrededor de cien personas con motivo del Día Mundial de la Prevención del Suicidio bajo el lema "Crear esperanza a través de la acción", y con el objetivo de visibilizar "que son los pequeños gestos los que hacen que una vida merezca la pena ser vivida". "El lema de este año es muy bonito porque lo que quiere es implicar y hacer entender a toda la sociedad que con pequeños gestos en todos los ámbitos y edades, podemos ser agentes de prevención, y necesitamos que la prevención del suicidio sea desde el ámbito comunitario porque estamos viendo que desde el ámbito clínico no llega, y la prevención o será comunitaria o no será", reivindicó Alba López, presidenta y cofundadora de la Asociación Abrazos Verdes.

Autoridades y asociaciones reunidas en la concentración, ayer.

Esta concentración contó con la presencia de la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, y el concejal de Servicios Sociales, Guzmán Pendás, además de la participación de representantes la Asociación Hierbabuena y la Asociación Red de Apoyo para la Vida. "Si hay algo tan tabú como el suicidio es el duelo por el suicidio, porque la gente que estamos alrededor del sufrimiento y de la conducta suicida tampoco salimos a la palestra. Se acarrea mucho dolor, mucha soledad y mucha incomprensión, y cofundé Abrazos Verdes por una necesidad propia, tras perder a mi marido y padre de mi hijo", señaló López.

Reivindicaciones que salvan

Durante la concentración, se leyó un manifiesto con las reivindicaciones de todas las personas allí reunidas, donde se solicitó, entre otras, la necesidad de crear más recursos en salud mental, el refuerzo de la atención primaria, las campañas nacionales de sensibilización, la educación emocional en escuelas y las buenas prácticas en medios de comunicación.

Asturias se encuentra a la cabeza en cuanto a tasa de suicidios por número de habitantes en España, y según los datos provisionales de 2024 del Instituto Nacional de Estadística (INE), en España se contabilizaron 3.846 fallecimientos por suicidio, de los cuales, 114 se registraron en Asturias.