El Ministerio de Transición Ecológica premia el plan del Piles
"Demuestra que Gijón está a la vanguardia en la recuperación ambiental", celebra Rodrigo Pintueles
A. S. Y.
El proyecto de renaturalización del Río Piles y el Peñafrancia recibirá un premio en Madrid. En concreto, el reconocimiento a proyectos emblemáticos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que lidera la vicepresidenta tercera del Gobierno de España, la socialista Sara Aagesen. "Este reconocimiento demuestra que Gijón está a la vanguardia en la recuperación ambiental y la gestión sostenible de su territorio, y confirma que nuestras políticas municipales contribuyen a los objetivos europeos de transición ecológica", celebra el concejal de Medio Ambiente, el popular Rodrigo Pintueles, que estará a la cabeza de la comitiva municipal para recoger el galardón mañana jueves en la sede del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid.
Pintueles destaca, además, que "la recuperación de los ríos Piles y Peñafrancia es un ejemplo de cómo las inversiones del Plan de Recuperación pueden transformarse en mejoras reales para la calidad de vida de la ciudadanía". "Este proyecto no solo tiene un enorme valor ambiental, sino que también refuerza el compromiso del Ayuntamiento de Gijón con la transparencia, la innovación y la creación de un modelo de ciudad más saludable y sostenible", remata el concejal popular.
Segunda fase en marcha
El plan de renaturalización del río Piles, que logró financiación europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) en una convocatoria de la Fundación Biodiversidad, se encuentra ahora en la segunda fase, que cuenta con un plazo de ejecución de tres meses y un presupuesto de 500.117 euros (impuestos incluidos).
