La muestra de cine de patrimonio industrial de Gijón rescata a las fareras y a las trabajadoras de Perlora

El Incuna Film Fest, la muestra de cine de Gijón enmarcadas en las jornadas de patrimonio industrial de Incuna, pondrán el foco este año en la mujer y el patrimonio científico-técnico. El ciclo se celebra este mes y con una programación doble: entre el 15 y el 18 de septiembre los filmes se proyectarán en el Antiguo Instituto, a partir de las 19.00 horas, y entre los días 19 y 21 se hará una segunda vuelta con el mismo contenido, en el Museo del Ferrocarril, a partir de las 13.00 horas. Miguel Ángel Álvarez Areces, presidente y fundador del colectivo Incuna, asegura que el festival está dando "agradables sorpresas" con su arraigo en otros territorios, ya que hay ciudades de dentro y fuera del territorio nacional que están replicando esta iniciativa incorporando en cada caso a cineastas locales a la programación general del Incuna Film Fest. Citó como ejemplos a Ponferrada, Madrid, Bilbao, Lisboa y Montevideo. "Lo audiovisual es un elemento fundamental para conservar la memoria del patrimonio", defendió.

Los organizadores destacan del programa de este año tres obras de especial interés. La primera lleva como título "Perlora desde 1954" y su director es el asturiano Manuel García Postigo, que considera el Incuna Film Fest como "el mejor marco posible" para estrenar un trabajo documental en el que, dice, ha puesto el foco en las trabajadoras en la abandonada ciudad de vacaciones. "Asturias tiene varias líneas de recuperación patrimonial, pero suele centrarse en el patrimonio minero e industrial. El sector servicios había quedado algo olvidado, pero la ciudad de Perlora fue durante años la empresa más grande de este sector en Asturias", defiende el cineasta, que razona su decisión de destacar el papel protagonista de las mujeres: "La fuerza de trabajo en Perlora fue mayoritariamente femenina, pero estas mujeres quedaron desplazadas porque las jefaturas las ocupaban sobre todo hombres". En la pieza, añade, aparecen también testimonios de expertos en historia y arquitectura que contexualizan el papel que jugó Perlora en el sector servicios de Asturias. "Perlora sigue viva, aunque en estado crítico, y no podemos permitir que se muera", reivindica García Postigo. "Perlora desde 1954" se proyecta este día 15 a las 19.30 horas en el Antiguo Instituto.

El papel olvidado de las fareras

Otra obra destacada por los organizadores es "La luz que nos guía", de la directora asturiana Cristina Rodríguez Paz, y que versa sobre el trabajo de las fareras. Ella explica que el documental surge a raíz de un trabajo más largo, un largometraje que se ha ido complicando por cuestiones de tiempos y financiación, y que llegó a "desdoblarse" con la pieza que estrenará en este festival. Surge, también, en el marco de una exposición itinerante que versa sobre el mismo tema y a raíz de la "pasión" de la directora por los faros y su historia. "El papel de la mujer en los faros está muy poco mostrado; hay fareros desde el siglo XIX, pero las fareras solo pudieron empezar a ejercer en 1969", razona la cineasta, que cuenta en su documental con el testimonio de seis del total de 26 fareras que hubo en el país. "La luz que nos guía" se proyecta el día 18 a las 19.15 horas.

El patrimonio urbano, a debate

La tercera pieza que destacan los organizadores del festival es "Montevideo inolvidable", del uruguayo Alfredo Ghierra, que se estrena por primera vez en España. La pieza ha sido declarada de interés por el Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay y "explora el patrimonio arquitectónico como reflejo de historias personales y colectivas". Según Álvarez Areces, la obra sirve para lanzar el "debate sobre la memoria urbana", tanto por el patrimonio arquitectónico que se destruye como el que se conserva de manera errónea. Se proyecta el día 18 a las 20.00 horas.

Homenaje a Santiago Álvarez

Hay otras dos novedades en esta edición. Una, la colaboración con la Filmoteca Española para destacar su trabajo de recuperación y restauración de piezas audiovisuales en peligro de desaparecer. Bajo las explicaciones de la coordinadora Ángela Trigueros García, este martes día 16, a partir de las 19.00 horas, se proyectarán varias piezas recién restauradas, entre ellas, dos de la reconocida Adela Medrano: "Cerro Colorado" (1972) y "El café hoy" (1980). La otra novedad es un homenaje al cubano Santiago Álvarez, considerado un referente del patrimonio fílmico de su país. Están en la ciudad dos integrantes de su equipo, Pedro Suárez y Celia Suárez, que destacan el papel "precursor" de Álvarez en géneros como el noticiero. El homenaje será el centro del programa del festival el día 17, a partir de las 19.00 horas, con la presencia de Osaín Álvarez, hijo del homenajeado.