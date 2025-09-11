Nueva edición del programa CARE con la Escuela de Organización Industrial

Gijón Impulsa ofrece una amplia carta de servicios con múltiples programas, consultoría, networking, etc., basada en la detección de necesidades de los distintos sectores. Fruto del Acuerdo de Concertación Social Gijón Futuro, en colaboración con la Escuela de Organización Industrial (EOI) y la financiación del Fondo Social Europeo Plus (FSE+), puso en marcha en octubre del pasado 2024 la primera edición del programa CENTROS DE ALTO RENDIMIENTO EMPRESARIAL EN GIJON (CARE) y este año 2025, ahora en septiembre, tendrá lugar la segunda edición que estará dirigido al Comercio Minorista Urbano de la ciudad en colaboración con la Unión de Comerciantes del Principado de Asturias El objetivo principal de este proyecto es mejorar la competitividad del pequeño comercio a través de la formación y tutorización a personas empleadas en diferentes empresas y/o propietarios/as de comercios.

Los programas CARE “Centros de Alto Rendimiento Empresarial”, se caracterizan por constituir un itinerario flexible de apoyo a la mejora profesionalidad, actualización de conocimientos y adquisición de competencias. Esta acción formativa gratuita, cofinanciada por Fondo Social Europeo Plus, está dirigida a 20 profesionales que realicen una actividad profesional por cuenta propia, empresariado, o personal técnico y/o directivo de pymes pertenecientes al comercio minorista urbano de Gijón/Xixón. Las personas destinatarias deberán tener gran motivación y compromiso con el programa: personas que deseen mejorar sus capacidades y habilidades, así como adquirir conocimientos para aplicarlos en la mejora de la competitividad de sus empresas.

Las sesiones formativas se desarrollarán entre septiembre y diciembre, en formato on-line, para adaptarse a las necesidades de este sector.

Además, tendrán talleres grupales con contenidos, horarios y formato orientados a sus necesidades, también on line, que se impartirán en horario de 14.30 a 17.30 h, los jueves de cada semana, en los meses de septiembre/octubre y noviembre.

Complementariamente a estos talleres, de asistencia obligatoria, los comerciantes tendrán otras 12 horas de sesiones grupales de especialización, y 20 horas de tutorías individuales.

La presentación de esta edición tendrá lugar en el vestíbulo (2ª planta) de la Escuela de Comercio mañana, día 11 de septiembre, a las 13.00 h.

En la presentación estarán por parte de la EOI: Jesús Portilla, director del Programa CARE Gijón, Luis Sánchez Enríquez, director de Programas de la EOI. Además, también contaremos con la presencia de Luis Díaz, Director-Gerente de Gijón Impulsa, y de Fernando Clavijo, Gerente de la Unión de Comerciantes del Principado de Asturias. A continuación se presentarán individualmente los comercios participantes.