Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las obras en la red de pluviales del polígono de Somonte, en la recta final

La renovación de la infraestructura, impulsada por la EMA, busca evitar vertidos contaminantes

Un momento de la visita, ayer.

Un momento de la visita, ayer. / Lne

Sergio García

Gijón

Jesús Martínez Salvador, concejal de Urbanismo y presidente de la Empresa Municipal de Aguas (EMA), visitó ayer las obras de renovación de la red de pluviales del polígono industrial de Somonte que, presupuestadas en casi dos millones de euros y con una triple intención: eliminar los vertidos de los lixiviados infiltrados, depurar adecuadamente las aguas pluviales de escorrentía y evitar vertidos de aguas residuales a la red de pluviales. El plazo de ejecución de los trabajos es de ocho meses, a contar desde marzo, y tienen como objetivo evitar los vertidos contaminantes al río Pinzales.

El polígono de Somonte cuenta con una red separativa de aguas pluviales y otra de aguas residuales. La de pluviales recoge las aguas superficiales de escorrentía, así como las acometidas de las bajantes de casi la totalidad de las cubiertas de naves industriales. La infraestructura dispone de colectores principales en la calle María González "La Pondala", que vierten al río Pinzales en varios puntos. Estos vertidos de redes pluviales no contaban con la autorización por parte de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico. Los colectores de la red pluvial presentaban problemas de infiltración debido al deterioro de los mismos y a la separación de las juntas y había, además, algunas acometidas de la red de saneamiento residual indebidamente conectadas a la red pluvial, lo que suponía incumplir el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, comportando sanciones para la EMA.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Un coche arrolla una terraza en Gijón y deja dos personas heridas: 'Oímos un ‘boom’ tremendo; es un milagro que no pasase algo peor
  2. Brutal apuñalamiento en Gijón: un joven recibe cinco cuchilladas (una de ellas en el cuello) en el entorno de la estación de tren
  3. Expectación en Gijón por el oleaje en la playa de San Lorenzo (y hasta algún chapuzón temerario)
  4. Un estudio sobre la bahía de Gijón apunta a El Musel como foco de la contaminación: 'Habrá que seguir vigilando
  5. Un barco de suministros atraca en el Muelle de Gijón para evitar consignatario y levanta las críticas
  6. Alarma en Gijón por la denuncia por desaparición de un hombre de 44 años desde el viernes: 'Estamos preocupados
  7. Un motorista herido al ser arrollado por una ambulancia en Gijón
  8. Gijón lanza un plan de renovación del pavimiento en una decena de calles: estas son las áreas afectadas

El programa "Gijón, compra y vuelve" llega a los mostradores: "Hay buenas expectativas"

El programa "Gijón, compra y vuelve" llega a los mostradores: "Hay buenas expectativas"

El Ministerio de Transición Ecológica premia el plan del Piles

El Ministerio de Transición Ecológica premia el plan del Piles

Los constructores festejan el impulso al Plan Llave para crear vivienda pública en Gijón: "Es una medida positiva"

Los constructores festejan el impulso al Plan Llave para crear vivienda pública en Gijón: "Es una medida positiva"

El fuerte viento frena las celebraciones en Cimavilla

El fuerte viento frena las celebraciones en Cimavilla

Las obras en la red de pluviales del polígono de Somonte, en la recta final

Las obras en la red de pluviales del polígono de Somonte, en la recta final

Gijón luchará por el suelo portuario en Jove para viviendas y espacio deportivo y el Puerto advierte: "la previsión es vender"

Gijón luchará por el suelo portuario en Jove para viviendas y espacio deportivo y el Puerto advierte: "la previsión es vender"

Los vecinos de La Calzada reivindican crear un aparcamiento provisional en el solar de Flex: "La necesidad de plazas es evidente"

Los vecinos de La Calzada reivindican crear un aparcamiento provisional en el solar de Flex: "La necesidad de plazas es evidente"

Gijón abraza el Día de la Prevención del Suicidio: "Son los pequeños gestos los que hacen que una vida merezca la pena ser vivida"

Gijón abraza el Día de la Prevención del Suicidio: "Son los pequeños gestos los que hacen que una vida merezca la pena ser vivida"
Tracking Pixel Contents