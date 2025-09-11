Las obras en la red de pluviales del polígono de Somonte, en la recta final

Jesús Martínez Salvador, concejal de Urbanismo y presidente de la Empresa Municipal de Aguas (EMA), visitó ayer las obras de renovación de la red de pluviales del polígono industrial de Somonte que, presupuestadas en casi dos millones de euros y con una triple intención: eliminar los vertidos de los lixiviados infiltrados, depurar adecuadamente las aguas pluviales de escorrentía y evitar vertidos de aguas residuales a la red de pluviales. El plazo de ejecución de los trabajos es de ocho meses, a contar desde marzo, y tienen como objetivo evitar los vertidos contaminantes al río Pinzales.

El polígono de Somonte cuenta con una red separativa de aguas pluviales y otra de aguas residuales. La de pluviales recoge las aguas superficiales de escorrentía, así como las acometidas de las bajantes de casi la totalidad de las cubiertas de naves industriales. La infraestructura dispone de colectores principales en la calle María González "La Pondala", que vierten al río Pinzales en varios puntos. Estos vertidos de redes pluviales no contaban con la autorización por parte de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico. Los colectores de la red pluvial presentaban problemas de infiltración debido al deterioro de los mismos y a la separación de las juntas y había, además, algunas acometidas de la red de saneamiento residual indebidamente conectadas a la red pluvial, lo que suponía incumplir el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, comportando sanciones para la EMA.