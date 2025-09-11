"Potenciar la colección del Piñole en un espacio digno", objetivo municipal

"La colección Piñole no va a estar en un almacén de forma indefinida como se ha intentado vender, el planteamiento no busca nada más que potenciarla en un espacio digno", reivindicó ayer Montserrat López Moro, concejala de Cultura, Museos e Industrias Creativas, tras una reunión con la Sociedad Cultural Gijonesa. Era el primer encuentro enmarcado en la ronda de contactos impulsada por el gobierno local para explicar los planes de reorganización de varios equipamientos culturales, con el Centro de Arte Tabacalera, espacio que albergará el legado de Nicanor Piñole –que primero se trasladará, mediante una gran exposición, al Palacio de Revillagigedo–, y la reforma y reconversión del museo junto a la plaza de Europa en la nueva Oficina de Igualdad como grandes ejes del proyecto municipal. "La ciudad ganará coherencia museística", subrayó Pedro Roldán, presidente de la Cultural Gijonesa, que reclamó, eso sí, "garantías" de que la obra de Piñole permanezca en el Revillagigedo hasta su definitivo desembarco en Tabacalera.

"Que una ciudad hable de cultura siempre es positivo", aseveró Montserrat López Moro, que resaltó que "cuando se toma una decisión y se generan ciertas dudas, resulta fundamental el diálogo y dedicar tiempo a explicar los motivos". La edil forista señaló que el planteamiento respecto al Piñole "no busca nada más que potenciar la colección en un espacio digno, permitiendo así que la ciudadanía pueda contemplarla de una forma más amplia a la actual, como antesala al traslado definitivo a un museo a su altura integrado en el Centro de Arte Tabacalera".

Pedro Roldán expresó su "felicitación" al Ayuntamiento por esta iniciativa de abordar con varios colectivos (hoy, turno del Ateneo Jovellanos) los planes de reordenamiento de los mencionados espacios. "Es positivo que haya esta escucha y diálogo", indicó Roldán, que afirmó que las motivaciones para llevar a cabo el traslado de la colección del Piñole a Cimavilla son "razonables" por "los problemas de accesibilidad del edificio actual o del aire acondicionado, que afectan al espacio de conservación de las obras". Asimismo, Pedro Roldán sostuvo que el propio tamaño y forma del equipamiento "limitaban la capacidad de exposición". "En 2008 ya se hablaba que el actual museo de la plaza de Europa no cumplía las condiciones mínimas para un equipamiento de este tipo", manifestó Montserrat López Moro, que añadió que "17 años después, este gobierno está convencido de darle a Piñole la relevancia que merece". El aterrizaje del legado de Piñole en Tabacalera, entiende Pedro Roldán, es positivo al "coordinarse mejor" con otros museos gijoneses como la Casa Natal de Jovellanos, el Barjola o las Termas Romanas de Campo Valdés. "Será un eje museístico importante", declaró el presidente de la Sociedad Cultural Gijonesa, que avaló la muestra previa en el Palacio de Revillagigedo, que superará el centenar de cuadros. "Tendrá una mayor visibilidad", destacó.

La idea es que el nuevo edificio Piñole en Tabacalera esté listo a finales de 2027. "Hemos insistido mucho también en los plazos y hemos garantizado que antes de que los cuadros salgan del Piñole quedarán concretados todos los pasos a seguir y que irán siempre en beneficio de las obras", aseguró Montserrat López Moro sobre la reunión de ayer, celebrada en el Antiguo Instituto. "Es clave esa garantía de que la colección de Piñole saldrá del museo a Revillagigedo y de allí a Tabacalera directamente", incidió Pedro Roldán. Ensalzó Montserrat López Moro, al hilo de la exposición del pintor gijonés que podrá disfrutarse en el Palacio de Revillagigedo, que "Gijón va a poder contemplar cuadros que actualmente no están siendo expuestos por falta de espacio". "Es un lugar potente, en una zona clave, en mejores condiciones y con mayor visitas de público", refrendó Pedro Roldán.

El presidente de la Cultural Gijonesa aludió a su vez la transformación del edificio del Piñole en la Oficina de Igualdad. "Hablamos con colectivos feministas que nos plantearon que tienen problemas de operatividad, que necesitan un sitio adecuado, y visibilizarlo en el centro nos parece positivo", explicó Pedro Roldán tras una reunión en la que participaron, además, Gilberto Villoria, concejal de Infraestructuras Urbanas y Rurales; María López Castro, directora general de Infraestructuras; Goretti Avello, directora general de Igualdad; y Aitor Martínez Valdajos, director de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular.

Freno plenario a la petición de que no se cierre aún el museo del pintor

Unas horas antes de su reunión con la Cultural, Monserrat López Moro había defendido la hoja de ruta del gobierno local para la obra de Nicanor Piñole camino de Tabacalera en un Pleno donde el PSOE, apoyado por IU y Podemos y tras una intervención en el mismo sentido de la presidenta vecinal de la asociación Jovellanos, Maite Martín, proponía poner freno al cierre del equipamiento de la plaza de Europa "hasta que no exista otro inmueble destinado al mismo fin que cumpla las condiciones de la escritura de donación otorgada el 11 de septiembre de 1989 por la viuda del pintor". Los votos en contra de Foro, PP y el edil no adscrito tumbaron la iniciativa. Curiosamente, también hubo una abstención: la de la socialista María Caunedo. No es que así lo decidiera ella levantando el brazo es que, como explicó posteriormente la secretaría general de Pleno, su ausencia en el momento de la votación hace que por normativa se contabilice como abstención.

Para la socialista Carmen Eva Pérez ni hay motivos de urgencia para cerrar el actual museo, ni apoyo social a la operación, pero sí razones para que se puedan considerar incumplidas las condiciones de la donación y con ello la presencia de la obra de Piñole en Gijón. "¿Quién aparte de ustedes cree que ésta es una buena operación? Nadie", le dijo la portavoz socialista a la edil de Cultura y Museos.

Frente a ello la edil forista habló de "barrizal de mentiras interesadas que algún partido quiere organizar" y defendió la exposición en el Revillagigedo como una gran oportunidad de ver más obra de Piñole, ya que ahora solo está expuesto el 40% de los 205 cuadros donados entre 6.000 piezas.