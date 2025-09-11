El programa "Gijón, compra y vuelve" llega a los mostradores

"Gijón, compra y vuelve" está de vuelta. La segunda edición de la campaña para estimular los movimientos en el comercio minorista de la ciudad arrancó ayer con su fase inicial, la de generación de saldo para que, ya en la segunda, la clientela pueda canjearlo en los establecimientos participantes y, así, ahorrar en sus compras. "Hay buenas expectativas, se fidelizará al cliente", señalaron los responsables de los negocios. Alrededor de medio millar forma parte de la iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento con una dotación de 500.000 euros y gestionada por la Unión de Comerciantes.

"Viene muy bien para mover el comercio local", subrayó Carlos González, gerente de la tienda Electrodomésticos La Casa, en La Calzada, para el que el plan ofrece "una manera de competir contra grandes superficies o Internet". "Queremos que la gente apueste por el comercio de casa, de barrio", indicó González, que confía en replicar el "éxito" de la pasada edición.

Una de las mejoras de la campaña radica en la cantidad máxima de descuentos de la que dispondrá cada negocio para canjear, que se eleva de los 2.000 a los 5.000 euros. Una medida aplaudida en el sector. "La otra vez nos quedamos cortos de saldo, por lo que ampliarlo está fenomenal", afirmó Aida Palacios, propietaria de la tienda de ropa "Cowper Hall", ubicada en la calle Libertad. Este primera fase culminará el 11 de octubre, mientras que el periodo para canjear los premios irá del 15 de octubre al 15 de noviembre. "Son descuentos muy especiales y coincide casi con la campaña de Navidad", declaró Palacios. "La iniciativa fomenta que la gente de Asturias venga a los comercios más pequeños, que nos conozcan y puedan repetir", sostuvo Icíar Merediz, encargada de las redes sociales y la página web de la tienda.

En la calle Cabrales está "La Compañía", negocio dedicado a la alimentación natural para perros y gatos. "Tenemos grandes expectativas, mejores que el año pasado, también porque los clientes ya conocen el funcionamiento y es más sencillo todo para ellos", aseveró su propietario, Bernardo Ortega, que reivindicó la promoción del plan local a través de redes para aumentar el alcance. "Este tipo de propuestas lo que hace es incentivar la venta y dos veces: cuando generamos y cuando canjeamos", recalcó Ortega, para quien el momento, tras el fin de la campaña estival, es idóneo para reflotar el movimiento comercial. Asimismo, el comerciante encomió el incremento de la dotación para cada establecimiento. "Es muy importante porque así no tendremos esa limitación y esa preocupación; no nos quedaremos a mitad de camino", manifestó Bernardo Ortega, por cuya tienda ya se pasaron ayer algunos clientes para generar saldo, a canjear en el futuro.

Un "plus" para el comercio

"Campañas como esta fidelizan al cliente y aportan un plus para el pequeño comercio, que estamos muy desatendidos", aseguró Belén Suárez, propietaria de la librería Industrial, en la calle San Bernardo, que pretende "igualar o mejorar" los resultados de 2024. Cada cliente generará un 25 % de crédito sobre sus compras –de importe mínimo 20 euros–, con un límite de 200 euros de descuento. En la próxima fase, los interesados podrán canjear ese saldo, sujeto a unas limitaciones de un máximo del 50 % del importe de la compra y un máximo de 50 euros por compra.