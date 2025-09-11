Restaurar murales ya hechos y buscar muros que pintar: plan para el arte urbano

Primero garantizar la conservación de los murales que ya existen a partir de un informe que fije su estado actual y un plan de restauraciones consensuado con los artistas y luego, entre los años 2026 y 2027, nuevas intervenciones en muros públicos priorizando las acciones donde los creadores hagan partícipe del proyecto a la comunidad del área donde se desarrolle. Esa es la hoja de ruta que ayer se fijó la Corporación gijonesa para potenciar el arte urbano en las calles de la ciudad. Un compromiso asumido desde la unanimidad de todos los grupos –faltaba Vox – a partir de una iniciativa presentada por la edil de Podemos, Olaya Suárez, pero reformulada por el gobierno a través de una enmienda de Foro y PP.

Carmen Moriyón, al fondo, entre la secretaria general Inmaculada Fernández Gancedo y la viceinterventora, Luisa María de la Fuente, presidiendo ayer el Pleno ante la mirada de los ediles asistentes. | MARCOS LEÓN

"No basta con promover obra nueva; vamos a empezar por conservar lo que se pueda conservar", explicó la edil de Cultura, la forista Montserrat López Moro, al defender esta apuesta municipal por el arte urbano y reivindicar para ello una planificación estratégica que fuera más allá de acciones aisladas. Murales callejeros que, como destacó la edil de Podemos, van más allá de una acción artística al convertirse en muchos casos en "una forma de regenerar un espacio urbano degradado".

De arte y cultura se habló mucho en la sesión plenaria de inicio de curso, aunque el acuerdo solo llegó con el arte urbano. La mayoría que suman los votos de Foro, PP y el edil no adscrito frenó en seco la propuesta del PSOE –apoyada por el resto de la izquierda– de impedir el cierre del Museo Nicanor Piñole hasta que no esté habilitada su alternativa en el complejo museístico de Tabacalera.

Tampoco tuvo suerte el portavoz de IU, Javier Suárez Llana, con su idea de convertir el quiosco de la plazuela de San Miguel en sede de una experiencia piloto de "biblioteca libre". Fue la edil de Hacienda, María Mitre, quien explicó que, aunque la idea pueda ser buena los planes del gobierno para ese edifico van por otro lado. Ya se están haciendo los pliegos para, tras dos operaciones fallidas, volver a sacar a licitación la cesión de ese espacio, que fue utilizado en su momento como negocio hostelero.

Rechazó también el gobierno local la idea presentanda por Izquierda Unida y Podemos para diseñar una ordenanza que clarifique las condiciones para el desarrollo de las fiestas populares en barrios y parroquias que, denunciaron, están en peligro ante la cantidad de requisitos y burocracia que asumen las comisiones de fiestas.

El concejal de Festejos, el forista Jesús Martínez Salvador, no ve operativa una ordenanza, pero sí adelantó que habrá modificaciones en la instrucción actual y se van a buscar los mecanismos para agilizar los procedimientos y facilitar información y gestión a los organizadores de las romerías populares. "El problema es complejo y no huimos de él, pero la solución no está en una ordenanza", remató Martínez Salvador.

El socialista Ordiales se reivindica "gregario de la política" en su despedida como edil

A la vehemencia de Noelia Ordieres y a la discreción de Juan José Alonso Ordiales pero sobre todo al "compromiso de ambos con la ciudad votando lo que creían era mejor para Gijón, que es lo que nos debe unir a todos aquí" hizo alusión la Alcaldesa, Carmen Moriyón, en su despedida a quienes ayer dejaron de ser oficialmente concejales de Gijón. Ordieres en el grupo municipal de IU y Ordiales en el socialista. Solo este último estaba en el salón de plenos para oír esas palabras. Y las que luego le fueron dedicando los portavoces del resto de los grupos políticos y antes los socialistas que tuvieron la posibilidad de hacerlo al intervenir en algún punto del orden del día. Aunque el mensaje que sacó a todos una sonrisa fue el que le dedicó su compañero Jacobo López al animarle a "seguir trabajando igual de bien que aquí: solucionando problemas y evitando crearlos". No era un consejo menor para los intereses de Gijón. Ordiales deja su acta para centrarse en su trabajo como directivo en el Sespa, desde el que tiene participación activa en el impulso de los nuevos dispositivos sanitarios de Gijón, empezando por la ampliación del Hospital de Cabueñes.

"Para mí ha sido un honor y un privilegio", dijo el ya exedil en sus palabras de despedida recordando lo ilusionante de la etapa y lo mucho que había disfrutado al ver los debates políticos". Se va, recordó, tras 67 intervenciones en la comisión de Seguridad Ciudadana y solo dos en el Pleno porque "yo soy un gregario de la política, pero los gregarios también somos importantes".