Abierto el 2º plazo de las Líneas de Subvenciones Gijón Impulsa

Con estas líneas de financiación no reembolsable se promueve la realización de proyectos de emprendimiento e innovación que ayuden a consolidar el ecosistema empresarial local, con el objetivo de dinamizar el avance de la sociedad gijonesa, a todos los niveles, y la implantación de nuevas actividades que intensifiquen de forma relevante la actividad del conocimiento en la ciudad. En este sentido, todos los sectores de actividad empresarial resultan muy relevantes para Gijón/Xixón y requieren de la atención oportuna por su contribución al bienestar social y económico en el municipio, pero con el fin de alinear los grandes proyectos de ciudad y su configuración con la actividad empresarial, es necesario poner el foco en aquellas actividades con altas posibilidades de crecimiento.

De este modo, se priorizarán aquellos proyectos que se identifiquen con alguna de los siguientes ámbitos de especialización territorial sectores estratégicos del municipio: Vida Saludable y Economía Plateada, Gijón Azul y Gijón Creativo, así como los sectores estratégicos del municipio.

LÍNEAS CON PLAZO ABIERTO DESDE MAÑANA, DÍA 1 DE SEPTIEMBRE:

LÍNEA I: Aceleración de Proyectos: Programa financiación para la generación de iniciativas empresariales innovadoras en las áreas de especialización con altas expectativas de crecimiento y generación de empleo en las áreas de especialización del municipio.

Ayuda Máxima: 6.000,00 euros, en dos fases de 3.000 euros cada una.

Personas Físicas:

Tramo 1 (de 60 a 80 puntos): Para estos proyectos la ayuda será de 4.000 euros.

Tramo 2 (de 81 a 100 puntos): Para estos proyectos la ayuda será de 6.000 euros

Empresarios/as individuales / Empresas

Tramo 1 (de 60 a 80 puntos): Para estos proyectos la ayuda será de 2.000 euros.

Tramo 2 (de 81 a 100 puntos): Para estos proyectos la ayuda será de 3.000 euros.

Plazo de solicitud: Plazo de solicitud del 1 al 20 de septiembre de 2025.

Crédito presupuestario: 90.000€.

LÍNEA II: Innovación Abierta: Esta línea tiene por objeto el impulso de la innovación abierta a través de la financiación de proyectos en colaboración entre pequeñas empresas y empresas tractoras para aportarles soluciones a través del planteamiento de retos con especial atención a las áreas de especialización y sectores estratégicos del municipio.

Ayuda Máxima: 34.000,00 euros

La puntuación obtenida por el proyecto determinará la intensidad de la ayuda:

De 60 a 79 puntos – La intensidad de la ayuda será del 75% del presupuesto elegible:

De 80 a 100 puntos – La intensidad de la ayuda será del 80% del presupuesto elegible.

En el caso de proyectos presentados por autónomos y micropymes, la intensidad de la ayuda se incrementará un 5%.

Plazo de solicitud: Del 1 al 20 de septiembre de 2025.

El crédito presupuestario se aumenta hasta los 640.000 euros.

LÍNEA III: Consolidación y crecimiento empresarial: Crecimiento empresarial. Estas ayudas tienen por objeto el apoyo financiero para la elaboración de planes de consolidación y crecimiento y la etapa temprana de la implementación del mismo.

Ayuda Máxima: Intensidad de la ayuda: hasta el 80% del gasto elegible. Máximo: 18.000€.

Plazo de solicitud: Desde mañana, día 1, hasta el 20 de septiembre de 2025.

Crédito presupuestario: 200.000€.

DIVERSIFICACIÓN DE MERCADOS

Esta línea tiene un plazo de solicitud distinto, siendo del 1 al 20 de octubre de 2025, para aquellas ferias, congresos o eventos/encuentros especializados de carácter internacional desarrollados entre el 1 de abril de 2025 y el 30 de septiembre de 2025.

La finalidad de estas bases específicas es incentivar la realización de actuaciones, por parte de empresas del municipio de Gijón/Xixón, tendentes a la apertura de nuevos mercados o a la mejora de la comercialización de sus productos o servicios, participando como expositores con stand propio o como visitantes, en ferias comerciales, congresos y otros encuentros/eventos especializados que tengan carácter internacional y que contribuyan a la apertura de nuevos mercados, dar a conocer los productos y/o servicios de estas empresas del municipio de Gijón, con especial atención a aquellas enmarcada dentro de cualquiera de las áreas de especialización del municipio: Gijón Saludable y Economía Plateada, Gijón Azul y Gijón Creativo.

Ayuda máxima: 3.000 euros/expositor y 750 euros/visitante (100% importe/feria si alcanza 50 puntos valoración)

Crédito presupuestario: 80.000€.

La jornada técnica de presentación que se realizó en el primer trimestre del año, está disponible en nuestro canal de YOUTUBE, y puede ser consultada para dudas (INNOGIJON).

También pueden consultarnos sus dudas en el teléfono 984 84 71 00 o en empresas@gijon.es