Un accidente provoca retenciones de tráfico en la autovía Y a la altura de Serín

El suceso se produjo en el carril en dirección Oviedo / Avilés

El lugar donde se produjo el accidente.

El lugar donde se produjo el accidente. / DGT

Un accidente ocurrido en la autovía Y a la altura de Serín está provocando retenciones de tráfico.

El suceso que se ha producido alrededor de las tres de la tarde, tuvo lugar en el carril en dirección Oviedo/Avilés. De momento se desconocen las causas del accidente que afecta a la autovía en un momento en el que se producen un buen número de traslados, ya que coincide con la salida del trabajo de muchos conductores.

Información en elaboración

