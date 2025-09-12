Adif defiende que el nuevo plazo de la intermodal garantiza su "integración"

Adif justifica la modificación del contrato de la redacción de la intermodal, que se retrasa en tres meses y se encarece en casi medio millón de euros, en la necesidad de "ampliar el ámbito de actuación" del proyecto para "reforzar la integración de la futura estación en el entorno", que pasará por la creación de una glorieta en Sanz Crespo y una definición en mayor "profundidad" de detalles constructivos. La actualización del contrato vigente, adelantada por LA NUEVA ESPAÑA hace una semana, demora la entrega del proyecto, ante prevista para octubre, hasta el próximo mes de enero.

La modificación supone incrementar el presupuesto de redacción en 461.978 euros, lo que deja una inversión total de 4,8 millones y un plazo de ejecución de 33 meses. "El contrato de redacción del proyecto de la nueva estación intermodal de Gijón ha ampliado el ámbito de actuación con el objetivo de desarrollar un proyecto aún más completo y reforzar la integración de la futura estación en el entorno", señalaron ayer desde Adif. La entidad, adscrita al Ministerio de Transportes, asegura que la modificación "permitirá incorporar al diseño" original cuestiones como "espacios para instalaciones técnicas de Adif" dentro de la propia estación y también "definir en profundidad las fases de construcción de las zonas de aparcamiento en superficie". Argumenta además Adif la necesidad de incorporar "una nueva glorieta para la mejor integración del proyecto en la avenida Sanz Crespo".

Por lo demás, Adif razona la necesidad de modificar el contrato, cuya adjudicación se formalizó en abril de 2023, en la conveniencia de actualizar otras cuestiones técnicas. Detalla: "Se adecuarán los trabajos de proyección que se vienen realizando a la evolución y cambios registrados en este tiempo en distintas normativas relativas a infraestructura, energía ferroviaria y estaciones subterráneas". Se encarga de la redacción del proyecto la UTE Estación Intermodal Gijón, integrada por las firmas B720 Fermín Vázquez Arquitectos, Esteyco y Geocontrol. Esta unión temporal de empresas ya presentó a mediados del año pasado un adelanto del anteproyecto con las primeras infografías de su propuesta de diseño, pero el encargo incluye tanto la redacción del proyecto básico de la intermodal como la de los proyectos de construcción que integran su puesta en marcha.

Adif, por último, defiende este nuevo modificado del contrato –ya se había hecho otro en 2023, aquella vez menor, de 24.629 euros– porque, asegura, "permitirá reforzar el carácter integral del proyecto". Asegura que la redacción de la pieza central del plan de vías contará "con el máximo grado de detalle", pero defiende que al mismo tiempo el proceso debe garantizar "una configuración global desde el punto de vista técnico, económico ambiental", así como que la estación debe quedar bien "integrada en su entorno".

Un proyecto que llegará en enero

