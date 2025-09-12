El Ateneo Jovellanos ve "lógico" el proyecto para el Museo Piñole

En el marco de la ronda de reuniones del gobierno local con entidades vecinales y culturales para explicar la reorganización de espacios que traerá la nueva Oficina de Igualdad y la ampliación de Tabacalera, el Ateneo Jovellanos quedó ayer conforme y convencido de una hoja de ruta que, en realidad, no le preocupaba ya demasiado de inicio. Su presidente, Álvaro Muñiz, tildó como "lógico" el traslado del actual Museo Nicanor Piñole hasta Tabacalera con su reubicación temporal en el Revillagigedo y compartió la "conveniencia de acelerar" la obra del actual museo en la plaza de Europa como futura sede de recursos como el Centro Asesor de la Mujer. "No entiendo que haya polémica", señaló.

La ronda de reuniones comenzó este jueves con la Sociedad Cultural Gijonesa representada por su presidente, Pedro Roldán, que avaló también la reorganización siempre y cuando se garantice que la obra del Piñole, tras su reubicación en el Revillagigedo, se irá directa a Tabacalera y no a un almacén. Cabe recordar que el objetivo del gobierno local es iniciar el año que viene la obra del actual museo como futura sede de la Oficina de Igualdad e inaugurar en las mismas fechas una muestra monográfica del pintor en el palacete propiedad de la Fundación Cajastur, todo ello con la previsión de que el nuevo edificio de Tabacalera que albergará definitivamente el museo estará listo en 2027.

Muñiz acudió a una reunión con los mismos asistentes que la vez anterior: los ediles Montserrat López Moro y Gilberto Villoria, ediles foristas de Cultura e Infraestructuras, respectivamente, junto a Goretti Avello, la directora de Igualdad, y los también directores Aitor Martínez Valdajos y María López Castro, que son los responsables, respectivamente, de la Fundación Municipal de Cultura y del área de Infraestructuras. Las explicaciones fueron también las mismas, y Muñiz se dio por enterado. "Entiendo que hay una serie de problemas con el actual edificio por el tema de la climatización", señaló el presidente del Ateneo Jovellanos en referencia a las conocidas explicaciones del gobierno local, que señala que el actual museo en la plaza de Europa tiene problemas en su sistema de climatización y carencias básicas de accesibilidad.

Comparte también Muñiz, además, la "necesidad" de que se implante una Oficina de Igualdad en la zona centro y también la "conveniencia de acelerar" en medida de lo posible este cambio para que la atención a mujeres víctimas de violencia de género siga prestándose en el centro municipal de La Arena, obligando a las usuarias a compartir espacios con personas que acuden al edificio para otro tipo de gestiones.

Respecto al traslado de la obra de Piñole mientras se edifica su nuevo museo, Muñiz tampoco encuentra pegas a la actual hoja de ruta. "Tenemos una alternativa muy lógica, el Revillagigedo, que va a permitir que los fondos del museo estén en una situación mejor que la actual. Sabiendo que va a existir una ubicación definitiva (en Tabacalera), pues me parece perfecto", razonó el presidente del Ateneo Jovellanos, que al igual que Roldán agradeció las explicaciones recibidas.