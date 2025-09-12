Calabazas, calaveras, cosmética, ciencia... toda la programación del Jardín Botánico de Gijón para este otoño

Una Semana de la Ciencia, del 6 al 13 de noviembre, dedicada a la renaturalización de Gijón, el segundo Encuentro de Voluntariado o una remodelada cita de "Calabazas y Calaveras" para festejar el Samaín. Esos son los tres ejes principales de la programación otoñal del Jardín Botánico Atlántico, que arrancará el 20 de septiembre con un taller de transformación de lonas en bolsas, el inicio de una serie de actividades "atractivas, divertidas y para todos los públicos", señaló Jesús Martínez Salvador, portavoz del gobierno local y concejal de Urbanismo y Festejos.

La diseñadora Paula Noval es la artífice de la imagen del cartel para esta temporada en el Botánico, que plantea un calendario que "conecta la naturaleza con la ciudad", ensalzó Tomás Fernández, director del espacio. El 4 y 5 de octubre se llevará a cabo el II Encuentro de Voluntariado, en un "ambiente festivo y de colaboración" con entre 15 y 20 entidades.

Por la izquierda, Félix Méjica, Chus Barrientos, Tomás Fernández, Jesús Martínez Salvador, Paula Noval, Loli Castro y Carmen Sánchez, este viernes, en el Jardín Botánico. / Marcos León

Ese fin de semana, el 5, de 12.00 a 13.30 horas, el grupo "Encadenados" impulsará una lectura poética de homenaje al fallecido Ángel González. Habrá carteles con el retrato del autor, algunos de sus poemas y su biografía.

Habrá novedades con "Calabazas y Calaveras" en el marco del programa especial de Samaín. El 31 de octubre, la celebración será para adultos con un formato más festivo, con DJ, bailarines... El 1 de noviembre, la jornada estará dedicada a las familias. Estas dos fechas la entrada aplicada será la de días especiales, con precios de 3,5 euros para los menores de 12 años, de 6,5 euros para los adultos y de 4,5 euros para quienes tengan entre 12 y 26 o más de 65 años.

"Una cita emblemática"

"Es un momento ideal para abordar este aspecto y el impacto que tendrán", subrayó Tomás Fernández sobre el hecho de que los proyectos de renaturalización sean el foco de la Semana de la Ciencia, coordinada junto a la concejalía de Medio Ambiente y Sostenibilidad. "Es una cita emblemática", aseguró Fernández.

La programación del Jardín Botánico para este otoño incluye también propuestas para "los amantes de la creatividad y la sostenibilidad", como afirmó Tomás Fernández. Habrá talleres de arte floral –con un acercamiento al "ikebana" y la escritura japonesa– y cerámica, de cosmética natural, de decoración de calabazas...

También sesiones de relajación o para identificar aves y talleres infantiles y para personas con discapacidad con el colectivo BERDE. Por su parte, el ciclo "De charla con el Botánico" brindará varias conferencias. "Está siendo un año con mucho curro que queda patente en las visitas", destacó Tomás Fernández.