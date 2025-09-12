Trágico accidente mortal en Gijón: un conductor drogado se da a la fuga tras atropellar a un peatón

Un hombre de 59 años de edad, vecino del concejo de San Martín del Rey Aurelio, falleció esta madrugada al ser atropellado cuando caminaba por la GJ-81 (el acceso sur a Gijón, antiguo inicio de la "Y"). El conductor que lo atropelló se dio a la fuga, si bien pudo ser interceptado posteriormente por la Policía Local de Gijón, dando positivo en el test de consumo de drogas.

El atropello mortal se produjo a las seis menos veinte de la madrugada de este viernes, a la altura del kilómetro 2,1 de la GJ-81, en una vía en la que está prohibido el tránsito de peatones. Se da la circunstancia también de que el fallecido transitaba por la misma sin ningún elemento reflectante para facilitar su visibilidad durante la noche. El cadáver del peatón quedó tendido sobre el carril derecho de la vía tras haber sido golpeado por el vehículo, cuyo conductor se ausentó del lugar.

El dispositivo policial que se activó para arrestar al conductor dio sus frutos cuando fue localizado por efectivos de Policía Local de Gijón, y trasladado hasta dependencias de la Guardia Civil, donde se le realizaron pruebas de consumo de alcohol y drogas. El conductor dio negativo en alcohol, pero positivo en prueba indiciaria en drogas.

La Guardia Civil acusa al detenido de un delito de omisión del deber de socorro y otro de conducción imprudente con resultado de una persona fallecida. Instruye las diligencias el Equipo Unidad de Investigación de Siniestros Viales (UNIS) de Asturias, para remitirlas al juzgado de guardia de Gijón.

Motorista muerto en Granda

Este atropello mortal llega apenas unos días después de que un hombre de 71 años, vecino de Gozón, falleciese en la noche del pasado sábado, poco antes de las once, después de sufrir un accidente cuando circulaba en su motocicleta por la autovía Minera en dirección a Gijón a la altura de la salida a la salida a las parroquias de Granda y Mareo. Según explicaron entonces las fuentes consultadas, el motorista sufrió una salida de vía por causas que se investigan.