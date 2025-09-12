Conoce la nueva normativa de facturación electrónica VERIFACTU con el nuevo seminario CTIC
La jornada tendrá lugar formato mixto, tanto desde la sala de conferencias del Edificio Impulsa (C/Los Prados, 166) y on-line
M. O.
En este seminario, aprenderemos las claves de la nueva normativa de facturación electrónica VERIFACTU en España.
Analizaremos quiénes están obligados, los distintos modos de envío, los requisitos técnicos del sistema y cómo aplicar estas obligaciones para PYMES y autónomos. También revisaremos herramientas disponibles, integraciones con e-commerce y buenas prácticas para cumplir la normativa de manera sencilla y eficaz.
Contenidos:
- Introducción a VERIFACTU y contexto legal.
- Obligaciones y excepciones para PYMES y autónomos.
- Modos de emisión y requisitos técnicos.
- Herramientas y software adaptado.
- Casos prácticos y recomendaciones.
El enlace zoom se enviará por email a las personas inscritas en días previos al seminario.
