EN DIRECTO: Sigue el nuevo ciclo de Desayunos Tecnológicos 2025 de septiembre
El primero de ellos contará con un proyecto sobre fabricación avanzada
Hoy viernes, 12 de septiembre, a las 9:15h, tendrá lugar en la sala de juntas del Edificio Impulsa del Parque Científico Tecnológico de Gijón, el primer desayuno de un nuevo Ciclo de Desayunos Tecnológicos, organizados conjuntamente por el Instituto Universitario de Tecnología Industrial de Asturias y Gijón Impulsa.
Se retoma, de esta forma, por segundo año consecutivo, este ciclo que históricamente se realizaba desde el corazón de la Milla del Conocimiento Margarita Salas de Gijón/Xixón y que servía de plataforma divulgativa, tanto para los investigadores del Instituto, como para las empresas participantes, que mostraban resultados y proyectos en los que se estaba trabajando en una materia determinada.
Los desayunos tecnológicos tienen por objetivo la creación de un espacio de interacción entre el mundo empresarial y el mundo universitario, potenciando el concepto de la Milla, y con la intención de explicar al tejido empresarial asturiano las posibilidades de investigación, innovación y formación que les puede ofrecer la Universidad en general, y el IUTA en particular, así como otras entidades y empresas presentes en la propia actividad. Los Desayunos Tecnológicos tendrán lugar el segundo viernes de cada mes, hasta noviembre.
El primero de ellos contará con un proyecto sobre fabricación avanzada, analizando la calidad de la misma mediante sensórica integrada en las máquinas (caso de estudio presentado por el investigador Pablo Zapico García).
