La EMA asumirá la gestión de La Reguerona de forma provisional

Después de haber invertido 18,04 millones de euros en mejorar el nivel de depuración y los filtros para evitar olores en el entorno, el Ministerio para la Transición Ecológica entregará el próximo lunes al Principado las obras de mejora en la depuradora del oeste de Gijón, en La Reguerona, tras haber culminado con éxito el periodo de operación en pruebas de las mismas. El Principado, a su vez, pondrá la gestión, explotación, mantenimiento y conservación de la planta en manos de la Empresa Municipal de Aguas (EMA), de forma provisional hasta que Principado y Ayuntamiento firmen una adenda al convenio suscrito hace ya varios años para la gestión de instalaciones de saneamiento en Gijón.

La situación ha generado inquietud entre los trabajadores de la EMA, que hasta ahora gestionaba esta depuradora, a pesar de que mandos de la empresa municipal trasladaron a los trabajadores que mantendrán la gestión de la depuradora del oeste, tras culminar con éxito el periodo de pruebas de las nuevas instalaciones. Una información que también fue refrendada a representantes sindicales.

Según las fuentes consultadas, el planteamiento sería que la EMA no sólo se haría cargo de la totalidad de la depuradora del oeste, sino también de los digestores de lodos generados en la depuradora del este, que se encuentran en La Reguerona y también del colector de aguas residuales industriales de la zona oeste de Gijón que actualmente gestiona Tragsa. Por contra, el Principado asumiría, con encargo a Tragsa, la gestión de la planta de pretratamiento de El Pisón, la Plantona, unificando así la gestión de esta instalación con la de la depuradora del este que ya lleva Tragsa desde que se inauguró.

En todo caso, desde los sindicatos se está a la espera de la adenda al convenio que finalmente se suscriba. De momento, lo que tendrá lugar el lunes es la firma del acta de entrega de las obras de mejora de la depuradora del oeste de Gijón al Principado. Será con la asistencia del Secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán; la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra; el consejero de movilidad, medio ambiente y gestión de emergencias del Principado, Alejandro Calvo; la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, Bárbara Monte Donapetry y el portavoz del gobierno local y presidente de la EMA, Jesús Martínez Salvador.

A diferencia de lo que ocurrió con la nueva depuradora del Este, en El Pisón, cuya gestión quedó en manos del Principado, que encargó a Tragsa la operación de esta instalación, en el caso de la de La Reguerona la previsión es que el Principado mantenga la gestión de las nuevas instalaciones en manos la EMA de forma provisional, no pudiendo ser de otro modo en tanto no se rubrique la adenda al convenio correspondiente.

La depuradora de La Reguerona tiene capacidad para tratar las aguas residuales equivalentes a las que producirían 150.000 habitantes y a la misma llegan aguas negras procedentes no sólo del concejo de Gijón, sino también de las parroquias colindantes del concejo de Carreño.

Las instalaciones originales de La Reguerona eliminaban un 75% de los sólidos y un 65% de la materia orgánica de las aguas residuales que vertía al Cantábrico, un nivel de limpieza deficiente que motivó un expediente a España por parte de la UE. Con las mejoras que se han implementado el nivel de depuración de las aguas supera incluso el exigido por la normativa europea, permitiendo incluso la posible reutilización del agua tratada.