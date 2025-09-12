La expansión de Nuevo Roces lleva a proyectar un nuevo centro municipal

La expansión de Nuevo Roces y la previsión de que su auge en habitantes se mantendrá en los próximos años pone sobre la mesa del gobierno local la existencia de una nueva necesidad: un centro municipal. La idiosincrasia del barrio, que por su ubicación impide que sus vecinos puedan moverse a pie a otras zonas de la ciudad, y la puesta en marcha de otros recursos que durante años demandaron los vecinos, como el consultorio médico –que se inaugura hoy– y el colegio hoy en obras, reimpulsan la idea de que el entorno cuente con servicios propios de un centro municipal. El proyecto ya había generado debates en Pleno y llevaba meses en pausa por un problema logístico: la falta de una ubicación. Y la reciente entrega al Ayuntamiento de la antigua sede de la Fundación Metal podría brindar ahora la solución esperada. Según estima la concejalía de Infraestructuras, liderada por el forista Gilberto Villoria, una de las plantas de la zona ampliada del edificio podría asumir las funciones propias de un centro municipal con servicios como biblioteca y asuntos sociales.

El movimiento vecinal en Nuevo Roces es tenaz, en parte, porque el barrio siempre ha sentido que su creación urbanística no se acompasó desde el inicio con una dotación de servicios acorde a su población. Desde hace años los integrantes de la asociación vecinal suelen lamentarse de su sensación de que todos los proyectos llegan tarde. Un ejemplo de ello son las dos obras que lidera el Principado, el consultorio médico y el colegio, que fueron durante años motivo de quejas por unos retrasos hoy ya solventados: el recurso sanitario se inaugurará hoy con un acto institucional y el colegio, aunque terminará más tarde de lo previsto, está también en construcción.

Mientras estos planes prosperaban, en el entorno se han seguido abriendo negocios y los vecinos han ido sumando a su lista de peticiones otras nuevas, como la de dar solución a una falta de aparcamiento ya palpable y la de generar nuevos espacios verdes y de juegos para los más pequeños, que son muchos en un barrio de apenas 15 años y con un marcado perfil familiar.

En este marco, desde hace ya dos años se plantea en firme la idea de un centro municipal. Fue en noviembre de 2023 cuando la corporación local aprobó en Pleno, por unanimidad y tras una proposición de Podemos, iniciar los trámites para ello. Ya entonces el gobierno, en este caso a través del edil popular Guzmán Pendás –que en aquel momento era el titular de Participación Ciudadana– señalaba que la configuración de un centro municipal integrado como tal no era viable, pero que sí se compartía la necesidad de impulsar un recurso municipal que ofreciese al menos parte de estos recursos. Él lo definía como un centro municipal "de proximidad" y que evitase a los vecinos el desplazamiento que hacen actualmente: su centro municipal de referencia es el de Gijón Sur.

Aparcamientos y nuevos espacios verdes

Desde entonces, el principal problema ha sido dar con una ubicación acorde a lo que se busca. Pendás señalaba hace dos años que quizás la opción más viable sería dar con un bajo sin usos comerciales, y en este último año el gobierno señaló estar estudiando varias opciones más que no llegaron a concretarse. Desde la oposición también han ido sugiriendo espacios. El PSOE planteó servirse de una finca colindante con las instalaciones de la Federación Asturiana de Fútbol, por ejemplo.

La búsqueda de ubicación, en gestiones ahora desde la concejalía de Infraestructuras Urbanas y Rurales, ha puesto los ojos en la vieja sede de la Fundación Metal. Se sabía desde hacía meses que el fin de la concesión de uso del inmueble, que es municipal, era cuestión de tiempo, pero la entrega se formalizó hace ahora dos semanas en Junta de Gobierno. La idea con la que trabaja la concejalía, liderada por el forista Gilberto Villoria, es que el edificio es lo suficientemente amplio como para poder reconfigurarse con varios usos, a consensuar entre los socios del gobierno, dejando un espacio para este centro municipal. El complejo fue ampliado y tiene un ala en dos alturas que linda con la glorieta de Roces, en entronque con la calle Alicia Concepción. Una de sus plantas, la baja, podría reservarse para este fin.

Cerca del consultorio médico

De salir adelante la propuesta, Nuevo Roces tendría un centro municipal a pocos metros del consultorio médico que hoy se inaugura en una planta que dispone de unos 500 metros cuadrados. Desde la concejalía de Infraestructuras trabajan con un primer borrador de servicios a implantar en el espacio y ven viable crear una biblioteca, una sala de usos múltiples, un punto de atención ciudadana y algún recurso de servicios sociales. La intención es que el complejo pueda tener un acceso propio para este centro municipal, independiente del resto de usos que pueda albergar el edificio. Sobre los otros fines que podría tener el edificio, y si bien Jesús Martínez Salvador, portavoz del gobierno, señaló hace dos semanas que esta hoja de ruta debía ser todavía debatida entre foristas y populares, es ya conocido que el PP ha defendido que el inmueble vuelva a tener algún tipo de uso formativo vinculado al sector empresarial.

Por ahora, desde Infraestructuras se considera viable incluir una partida en los próximos presupuestos para que la reforma del edificio de Fundación Metal pueda lanzarse ya el año que viene. Se entiende que para entonces los socios del gobierno deberían tener consensuado un plan de usos para todo el inmueble.