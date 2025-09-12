La exposición fotográfica del Revillagigedo crece sin cesar

Público y más fondos para el archivo municipal. La exposición "Gijón/Xixón. Epicentro fotografía, 1858-1992", que recorre la historia de la ciudad en el Palacio de Revillagigedo, ha alcanzado los 51.183 visitantes desde su apertura pública el pasado 29 de marzo hasta el pasado miércoles, 10 de septiembre, y, además, ha servido de impulso para que muchas familias donen fotografías para la colección del Muséu del Pueblu d’Asturies. "Es, sin duda, una de las exposiciones temporales más vistas de Asturias en lo que llevamos de siglo XXI. Esta afluencia de público demuestra el interés y la atracción que despierta la fotografía como fuente imprescindible para el conocimiento de la historia contemporánea", destacan desde la concejalía de Cultura, liderada por la forista Montserrat López Moro.

Recibimiento en Gijón al obispo de Oviedo Benjamín de Arriba, en 1944.

La exposición, que se podrá visitar hasta finales de mes, ha servido también para animar a personas y familias a donar fotografías de Gijón al Muséu del Pueblu d’Asturies, o a ceder imágenes, con lo que se ha incrementado considerablemente el patrimonio fotográfico de la ciudad. En concreto, fotografías realizadas por Foto Klark, Foto Lena y Gonzalo del Campo, "que han ingresado recientemente en el museo". Entre esos nuevos documentos gráficos, por ejemplo, hay imágenes de la inauguración de la Fundación Revillagigedo en 1929; del recibimiento en Gijón en 1944 del obispo Benjamín de Arriba, que ocupó la diócesis de Oviedo desde ese año a 1949; de presos de la cárcel de El Coto en 1944 y el paracaidista Jams Will tirándose desde un edificio en la plaza del Carmen el 14 de septiembre de 1952 para atraer público a una Tómbola Pro-Caridad, entre otras.

Presos en la cárcel de El Coto, en 1944.

La exposición del Revillagigedo cuenta con 1.300 fotografías expuestas, provenientes del fondo municipal, repartidas en diferentes etapas que permiten ver la evolución de la ciudad y de los gijoneses. La playa, la industria, el puerto, el ferrocarril y el tranvía, el retrato, la tarjeta postal, las calles, plazas y barrios de la ciudad, el entorno rural o el fotoperiodismo están presentes en la muestra que está a punto de cerrar sus puertas.

El Palacio de Revillagigedo cerrará sus puertas a finales de este mes. En concreto, el domingo 28 de septiembre. Hasta ese día, recuerdan desde la Fundación Municipal de Cultura, continuarán las visitas guiadas dominicales a partir de las doce y media de la mañana. Además, "Epicentro" formará parte de la programación de la Noche Blanca, que se celebrará en la ciudad el viernes 26 de septiembre. Dos serán las visitas guiadas nocturnas (a las 19 y 21 horas) para poner el broche a esta exitosa exposición que no para de crecer.