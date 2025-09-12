Fallece Rafael Eguiño, el recuperador de la pita pinta asturiana
R.V.
La Pedrera
A los 7o años fallecía en Gijón el veteriano y biólogo Rafael Eguiño Marcos, reconocido por su papel protagonista en la recuperación de la pita pinta asturiana. Una raza autóctona aviar que se había dado casi por extinguida cuando Eguiño, en sus años de estudiante en la década de los ochenta del siglo pasado, se fijó en ella. Una década de trabajo, estudios y visitas por toda Asturias dieron sus frutos. Eguiño fue también el impulsor de la primera asociación de criadores y sus estudios sirvieron de aval al Principado de Asturias para promover su inclusió en el Catálogo oficial de razas de ganado de España.
El funeral tuvo lugar en la parroquia de San Andrés de La Pedrera, donde vivía.
