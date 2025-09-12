Formación gratuita para emprendedores con Gijón Impulsa
M. O.
¿Quieres convertir tu idea en realidad empresarial?. Fórmate gratuitamente con nosotros.
El plazo para presentar las solicitudes de participación en esta acción formativa estará abierto hasta el miércoles 17 de septiembre de 2025 a las 14 h.
Las personas emprendedoras necesitan reforzar sus conocimientos en diversas materias para poder poner en marcha sus iniciativas empresariales, para ellas hemos diseñado este itinerario formativo.
Se trata de una formación presencial de 15 horas, dirigida a potenciales emprendedores/as del municipio de Gijón. Está diseñado para adquirir habilidades del emprendimiento.
Se celebrará del lunes 22 al viernes 26 de septiembre, en horario de 10 a 13 h. en la Sala de Juntas del Edificio Impulsa.
Para participar solo tenéis que enviar la solicitud de inscripción cumplimentada, adjuntando un currículum actualizado. Podéis consultar las materias a desarrollar en el siguiente calendario.
Para cualquier duda que os pueda surgir podéis contactar con nosotros por los siguientes medios:
Parque Científico Tecnológico de Gijón/Xixón.
Edificio IMPULSA.
C/ Los prados, 166 – 33203
Tfno.: 984 84 71 00
Email: emprende@gijon.es
