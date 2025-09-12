Formación personalizada en un centro de alto rendimiento para veinte comerciantes locales

Casi como un adelanto de la puesta en marcha de esa futura Escuela del Comercio que se fija en el nuevo Plan Orientación Comercial de Gijón, una veintena de comerciantes gijoneses arrancaban ayer sus cinco meses de formación dentro del programa Centros de Alto Rendimiento Empresarial (CARE). Un proyecto impulsado desde el pacto de concertación social "Gijón futuro" a partir de la colaboración entre Gijón Impulsa y la Escuela de Organización Industrial (EOI), financiado por el Fondo Social Europeo Plus y que en esta, su segunda edición gijonesa, se ha centrado en el pequeño comercio local con la colaboración con la Unión de Comerciantes.

"Esto nos puede ayudar a convertir conocimiento en resultados y como me gusta decir si cada uno de nosotros sube un peldaño, el conjunto del comercio sube dos y con el comercio sube el barrio en el que se está y sube toda la ciudad", recalcó la presidenta de la Unión de Comerciantes, Sara Menéndez, en la primera reunión presencial con los participantes. Junto a ella, Luis Díaz, gerente de Gijón Impulsa; Luis Sánchez, director de programas de EOI y Jesús Portilla, que es el encargado directo de un proyecto que reivindica en la personalización de la formación que recibirá cada "alumno" su mejor potencialidad.

Para la "ITV empresarial"

Para empezar, explicó Bonilla, a los nuevos ingresados en el centro de alto rendimiento empresarial les tocará pasar "una ITV empresarial" que permita diagnosticar la situación de cada comercio para diseñar una hoja de ruta de cara a mejorar sus capacidades. Y hacerlo "usando las luces largas. Se trata de saber dónde nos gustaría estar dentro de unos años y que hacemos para conseguirlo", remató.

La participación es gratuita para los comerciantes que tendrán, además de sesiones formativas grupales, un mentor que trabaje de manera individualizada con cada negocio y la opción de tener mentores específicos para materias más concreta que cada uno quiera trabajar en mayor profundidad. Desde la fiscalidad al uso de la inteligencia artificial, la fidelización del cliente, la ciberseguridad o las técnicas de venta, por poner algunos ejemplos. El objetivo final es conseguir que cada comerciante acabe el curso consiguiendo lo que había ido a buscar. "Aprender a vender, más y en estos tiempos", como dejaron claro algunos de los participantes en la sesión inaugural.