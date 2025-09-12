Así funciona el Plan Llave de Gijón: tres meses para solicitar la licencia y 30 para edificar las viviendas
El Ayuntamiento fija a los constructores topes de tiempo en cada fase de la operación para agilizar la llegada al mercado de los 120 pisos protegidos
R. VALLE / M.CASTRO
Hasta las cinco de la tarde del 27 de octubre tienen de plazo las constructoras para presentar sus ofertas a alguno –o todos– de los tres lotes en los que se reparten los seis primeros solares municipales que oferta el Ayuntamiento de Gijón como arranque de su Plan Llave. Una licitación que se reactivaba este miércoles tras casi dos meses suspendida para hacer ajustes en su pliego de condiciones, que busca impulsar la construcción de 120 viviendas de protección concertada (VPC) y que tiene un presupuesto de 3,9 millones, aunque el pago al Ayuntamiento por sus terrenos no será con dinero sino con una parte de esas nuevas viviendas.
Pero estos 45 días para ofertar no conforman el único plazo que deben tener en cuenta los constructores que se comprometan, ya desde este 2025, con la operación. El Ayuntamiento les marca unos tiempos que suponen que, como máximo, la entrega de viviendas no podrá demorarse más allá de 45 meses: algo más de tres años y medio. El objetivo es que esas primeras 120 viviendas –de las 500 que se calculan en el global de todas las actuaciones que el gobierno de Carmen Moriyón quiere desarrollar bajo el paraguas del Plan Llave– estén habitadas a más tardar en 2029.
El primer plazo que se les exigirá a quienes consigan alguno de los lotes –cada lote incluye dos solares– es de 3 meses para solicitar las licencias. ¿Cuándo empiezan a contar esos tres meses? Pues desde el momento de notificación del acuerdo de adjudicación del contrato y eso depende mucho del número de ofertas que se reciban y el tiempo que tarde los técnicos municipales que valorarlas y completar toda la tramitación. El siguiente hito es la formalización de la escritura de transmisión del suelo por parte del Ayuntamiento al adjudicatario. A partir de entonces, el promotor tiene seis meses como máximo para iniciar las obras para cuya ejecución material, finalización y recepción se ha establecido un máximo de 30 meses. Un tiempo de construcción que cada candidato tiene la opción de mejorar en su oferta. Y ya para rematar la operación, el pliego de condiciones de la licitación en marcha da un plazo de seis meses para entregar las viviendas en escritura pública. Este tiempo empieza a contar cuando sea definitiva la obtención de la calificación de la vivienda como vivienda protegida.
El edil de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador, da por garantizado que habrá constuctoras interesadas tras reajustar el pliego para incorporar la posibilidad de subida del precio del módulo VPC. "Ya había interés antes de su reformulación", dijo. Sobre el apoyo de la CAC-Asprocon dejó claro que "las entidades independientes son agrupaciones que trabajan por el bien de su sector, pero no son partidos políticos; quien no lo entienda así debería reflexionar".
Los tiempos del proyecto
Hasta el 27 del próximo mes de octubre: tiempo para que las empresas puedan presentar sus ofertas a las fincas que licita el Ayuntamiento. Seis fincas ofertadas en tres lotes. Tres meses: a partir de la notificación del acuerdo de adjudicación del contrato para pedir las licencias necesarias. Seis meses: para iniciar las obras, un plazo que comienza a contar con la formalización de la escritura de transmisión del suelo por parte del Ayuntamiento al adjudicatario. Treinta meses: para la ejecución material del edificio, su finalización y la recepción de las obras. Seis meses: para entregar las viviendas mediante escritura pública una vez se haya obtenido su calificación definitiva como vivienda protegida.
