Sidra Trabanco repasa sus cien años de historia en un libro que recorre "la memoria no sólo sidrera, sino también emocional"

Que Samuel Trabanco, gerente de la empresa que lleva el apellido familiar, tiene facilidad de palabra ya era conocido para muchos. Ayer algunos descubrieron que también tiene voz para cantar, cuando para cerrar el acto de conmemoración del centenario de esta firma sidrera se arrancó por una tonada ante las decenas de personas que acudieron, en el Llagar el Túnel de Lavandera, en Gijón, a la presentación del libro "100 años escanciando juntos".

Un libro que, en palabras de su autor, Pachi Poncela, junta "la memoria no sólo sidrera, sino también emocional" de los miembros de esta estirpe familiar que lleva generaciones produciendo sidra asturiana.

Así fue la presentación del libro sobre la historia de Sidra Trabanco (en imágenes) / Marcos León

El acto dio pie a momentos para la reflexión y otros para recordar anécdotas, como las escapadas de juventud de Samuel Trabanco a Cimavilla para cantar hasta la madrugada o la guitarra que compró porque quería ser músico y que su padre le tiró para que estuviera a lo que tocaba.

Escapadas de juventud a Cimavilla para cantar

En cuanto a los momentos reflexivos, el actual patriarca de la familia apuntó que él "ya tenía que estar retirado", al mismo tiempo que se mostraba satisfecho por ver que la cuarta generación de la familia ya está empezando a tomar las riendas de un negocio que en los últimos tiempos se ha diversificado. "Los veo cargados de ilusión y de ideas innovadoras y con capacidad de esfuerzo y trabajo grandes. Mi mayor satisfacción es comprobar que en nuestra casa hay relevo generacional, que es algo que falta en el mundo de la sidra". Otros lagareros le han comentado su decisión de cerrar el negocio cuando se jubilen por falta de ese relevo, señaló ayer Samuel Trabanco. La familia no sólo mira al futuro, sino que "para mí es fundamental no olvidar de dónde venimos", reflexionó.

Mujeres de varias generaciones en esta saga familiar también tomaron ayer la palabra para recordar cómo ha evolucionado el papel femenino en el negocio, pasando de trabajar más que los hombres, pero sin contar en la toma de decisiones, a tener protagonismo en la gestión de la empresa.

"A los foriatos les gusta"

Optimista por naturaleza, Samuel Trabanco también se refirió al descenso del consumo de sidra natural en Asturias. "Es algo que ya me tocó vivir en los años 70 y 80, cuando se pusieron de moda otras bebidas como los cubalibres, pero luego el consumo de sidra volvió a subir", algo que considera que va a repetirse en esta ocasión. El veterano lagarero indicó que lo que está amortiguando ahora en parte ese descenso en el consumo de sidra en Asturias es su aumento en otras regiones, "porque a los foriatos les gusta". Pero, insiste, volverá a subir el gusto por la sidra en Asturias "y ahora toca prepararse para ese resurgir que puede producirse en diez o quince años", opinó.

Expuso también que no sólo acuden a las visitas que se organizan al llagar personas de fuera de Asturias, sino que "me encuentro mucha gente de aquí que nunca vio un llagar" y desconoce esa parte del mundo de la sidra.

Tras la presentación del libro, en la que Pachi Poncela fue dando paso a distintos miembros de la familia para que dieran unas pinceladas de los testimonios que recoge la publicación, Samuel Trabanco firmó ejemplares a los asistentes que quisieron que les estampara una rúbrica en alguno de los ejemplares que se repartieron. Luego se brindó con sidra de mesa, de Trabanco, por supuesto.