Herido de gravedad un motorista tras una colisión con un coche en la AS-II, a la entrada de Gijón

El implicado, trasladado por los servicios sanitarios con pronóstico reservado

Un vehículo de la Guardia Civil, en una imagen de archivo.

Un vehículo de la Guardia Civil, en una imagen de archivo. / LNE

S. G.

Grave accidente en Gijón. A las 15.10 horas de este viernes se ha producido un siniestro vial a la altura del kilómetro 20.900 de la AS-II, la autovía que conecta Oviedo con Gijón, por una colisión entre un turismo y una motocicleta. El conductor de este último vehículo ha sido trasladado al hospital con pronóstico reservado dada la magnitud del impacto.

El suceso, ocurrido en un momento de notable movimiento en las carreteras por la salida del trabajo de muchos conductores, ha originado retenciones en la AS-II, una vía muy transitada. Al lugar de los hechos se desplazó una patrulla del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Gijón.

