Jovellanos, 85 años en Los Remedios

El domingo 15 de septiembre de 1940 los restos de Baltasar Melchor Gaspar María de Jovellanos Ramírez-Jove (Gijón, 1744-Puerto de Vega, 1811) fueron ubicados en la capilla de Nuestra Señora de los Remedios, en Cimavilla, junto a su casa natal. Esos nombres de pila, y en ese orden, son los que figuran en su partida de nacimiento; en la de defunción es simplemente Melchor Gaspar.

Pasaron ochenta y cinco años y ahí en su barrio natal (Jovellanos era y es playu) reposan sus restos mortuorios desde entonces. El ajetreo de los que esos restos mortuorios fueron protagonistas –desde su fallecimiento hasta su definitivo descanso en el interior de la capilla de los Remedios– nos lo cuenta muy detenidamente Agustín Guzmán Sancho en "La última travesía de Jovellanos" (2018). Añadamos también la lectura de "Postrimerías de Jovellanos" (1978) de Jesús Martínez Fernández y de "La capilla de los Remedios" (2001) de Antonio Martín García, y resumamos la cosa.

Fallecido en Puerto de Vega el 27 de septiembre de 1811 su cuerpo reposó en un nicho en la iglesia de Santa Marina. Su traslado a Gijón (lento, con paradas por ejemplo en Avilés) no fue hasta el 25 de septiembre de 1815. A Gijón llegó el día 27 cuando se cumplían cuatro años de su fallecimiento. En la recientemente rehabilitada capilla de San Esteban del Mar fue recibida oficialmente la comitiva en la ciudad y la caja fúnebre fue conducida al cementerio de La Visitación que estaba anexo a la iglesia de San Pedro. En ese cementerio fue enterrado el día siguiente: el 28 de septiembre de 1815.

Veintisiete años reposó allí Jovellanos. La caja con sus restos fue trasladada del cementerio al interior de la iglesia el día 20 de abril de 1842. En el año 1936 la iglesia de San Pedro fue dinamitada e incendiada y (es historia bien conocida) el escritor Emilio Robles Muñiz "Pachín de Melas" y otros jovellanistas salvaron los restos del ilustrado depositándolos en la Escuela de Comercio, entonces Escuela de Altos Estudios Mercantiles. De ahí pasaron a un aula del cercano Instituto de Jovellanos, y por fin hace 85 años fue su "último viaje" a la capilla de Cimavilla y eso ocurrió, no casualmente, el 15 de septiembre de 1940 festividad de la Virgen de los Remedios.

Jovellanos, 85 años en Los Remedios

Solemne funeral

El sábado 14 de septiembre de 1940 se celebró un solemne funeral en sufragio del alma del iIlustrado; en la Colegiata de San Juan Bautista fue el acto porque la nueva iglesia de San Pedro no estuvo terminada hasta el año 1954 y en la colegiata estaba ubicada la sede parroquial. A las once de la mañana fue el funeral "en un templo que presentaba el aspecto de los grandes acontecimientos espirituales" y la prensa gijonesa ("El Comercio" y "Voluntad") nos lo cuentan pormenorizadamente relacionando las muchas autoridades asistentes. Presidió el acto Gaspar Cienfuegos de Jovellanos y Bernaldo de Quirós, en representación de la familia.

Estamos en el domingo 15 de septiembre de 1940, a las once de la mañana. En el teatro Robledo, final de la calle Corrida esquina con la calle Asturias, tuvo lugar un acto académico con la presencia del rector de la Universidad de Oviedo, Sabino Álvarez Gendín, y del alcalde de Gijón Paulino Vigón Cortés, naturalmente entre muchas autoridades civiles y militares. Un enorme retrato de Jovellanos se instaló en el escenario. Terminado el acto los asistentes caminaron hasta el Instituto de Jovellanos para luego acompañar el cadáver de quien lo fundara hasta la capilla de los Remedios.

El orden protocolario del cortejo fue este. Primero los representantes municipales, luego la Cruz Parroquial de San Pedro y el clero, después la urna con los restos de Jovellanos y dos duelos: uno con las personalidades que habían intervenido en el teatro Robledo, y otro eclesiástico. Cerraba la Banda de Música de Gijón y muchos ciudadanos. El alcalde Paulino Vigón había exhortado en un bando a que los vecinos engalasen los balcones de las calles del Instituto, San Bernardo, Plaza Mayor, Campo Valdés y Remedios con colgaduras y crespones negros.

La urna iba cubierta con la bandera nacional y fue llevada, recorriendo en primer lugar la calle del Instituto hasta llegar a la capilla, por personalidades que se turnaban. Al llegar a Los Remedios sonaron las campanas, se rezó un responso y la urna fue depositada en el nicho que se había construido en la capilla. Faltaba la lápida con la leyenda que vemos y esa se instaló el mes siguiente. Quien no vio la lápida colocada fue el eminente jovellanista Julio Somoza entonces cronista de Gijón, que murió a los pocos días, el 25 de octubre de 1940. Último traslado. Durante poco menos que año y medio, entre el 6 de octubre de 1976 y el 3 de febrero de 1978, los restos de Jovellanos fueron depositados, por obras en la capilla de los Remedios, en una habitación de su anexa casa natal.