El llamativo espectáculo dentro de la iglesia de la Inmaculada: "Es sorprendente"

El templo de la Inmaculada se estrenó ayer como sede de una iniciativa llamativa: "Génesis", un espectáculo audiovisual que se sirve de las paredes y el techo de la propia iglesia como fondo de proyección. El show ya ha pasado por ciudades como Madrid y Barcelona y estará en Gijón hasta finales de noviembre, con pases de viernes a sábado. "La gente ha salido muy contenta porque es sorprendente de ver. Ha sido un estreno de éxito", se felicitaba ayer Gabriel Sirota, del equipo de organización.

El equipo artístico responsable de este proyecto estuvo en Gijón hace tres meses para hacer, explica Sirota, un "mapeo" del inmueble. "Cada espectáculo está adaptado a su espacio, así que hicimos un escaneo de 360 grados del edificio para recolocar al detalle las imágenes de la proyección", detalla el responsable, que aclara que la Inmaculada ha resultado ser un escenario propicio. "Como es grande, el tamaño creemos que permite ver bien las partes más impresionantes del show. Hay, por ejemplo, una escena de una ballena que en Gijón ocupa todo el techo de la iglesia y se ve muy bien. El espacio es muy chulo e impresiona", concreta. Tras el proyecto están en alianza la plataforma Fever, como organizadora, y un colectivo suizo de artistas llamado "Projektil". Compuesto por creadores audiovisuales, músicos y diseñadores, son estos artistas los que se encargan de adaptar cada versión de "Génesis" de acuerdo a los emplazamientos que va ocupando a lo largo de su gira.

En esencia, el contenido de "Génesis" es una representación simbólica de la historia de la Creación, ilustrando con imágenes alegóricas el origen del universo a lo largo de siete días. "Se muestra cómo se pasa de la oscuridad a la luz y cómo van apareciendo los animales", detalla Sirota. Concretan también los organizadores que se "escenifica el nacimiento de la vida", mediante "un homenaje abstracto al planeta azul" y "de una manera inmersiva y conmovedora" en pases de 30 minutos. Para poder ver bien la escenografía, los asistentes tienen que sentarse o tumbarse en el suelo de la iglesia.