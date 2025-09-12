Una novela que viaja hacia el corazón de la pampa argentina se lleva el premio Café Gijón
La obra premiada “convierte la crónica de un desplazamiento real en un ejercicio de introspección luminosa", señala el jurado
El escritor catalán Marc Colell (Barcelona, 1975) es el nuevo ganador del premio de Novela Café Gijón de este año. Así lo ha determinado este viernes el jurado de la 75º edición del galardón, compuesto por Pilar Adón, Ricardo Menéndez Salmón, Gioconda Belli, Marcos Giralt Torrente y Mercedes Monmany, en calidad de presidenta, y ha actuado como secretario Ricardo Onís Romero.
La novela distinguida lleva por título "Las crines", que narra el doble viaje de su protagonista hacia el corazón de la pampa argentina y, al mismo tiempo, hacia el interior de sí mismo. "Lo externo y lo íntimo, la tierra, la memoria y la observación social se entrelazan para componer un relato de descubrimiento y de transformación con una prosa que es a la vez poética y precisa", señalan los promotores de este premio que se ha conocido esta mañana durante un acto que ha tenido lugar en el centenario Café Gijón del Paseo de Recoletos en Madrid.
A juicio del jurado, la obra “convierte la crónica de un desplazamiento real en un ejercicio de introspección luminosa". El premio cuenta con una dotación económica de 20.000 euros además de la publicación de la obra.
Al acto en Madrid ha acudido la edil de Cultura, Museos e Industrias Creativas del Ayuntamiento de Gijón, la forista Montserrat López Moro, y Ofelia Grande, directora de la editorial Ediciones Siruela, que se encargará un año más de publicar la novela premiada.
- Un coche arrolla una terraza en Gijón y deja dos personas heridas: 'Oímos un ‘boom’ tremendo; es un milagro que no pasase algo peor
- Expectación en Gijón por el oleaje en la playa de San Lorenzo (y hasta algún chapuzón temerario)
- Un estudio sobre la bahía de Gijón apunta a El Musel como foco de la contaminación: 'Habrá que seguir vigilando
- Un barco de suministros atraca en el Muelle de Gijón para evitar consignatario y levanta las críticas
- Un motorista herido al ser arrollado por una ambulancia en Gijón
- Dos colegios en uno para empezar el curso en Gijón: los alumnos de Los Campos encuentran cobijo en el Asturias por las obras de mejora en su centro
- Rebajan más de 10.000 euros este piso en pleno centro de Gijón con dos habitaciones
- El Grupo Junquera bautiza a su nuevo carguero en el puerto de Gijón con la intención de aumentar la flota en el futuro: 'Vamos a continuar creciendo