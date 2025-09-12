Una novela que viaja hacia el corazón de la pampa argentina se lleva el premio Café Gijón

El escritor catalán Marc Colell (Barcelona, 1975) es el nuevo ganador del premio de Novela Café Gijón de este año. Así lo ha determinado este viernes el jurado de la 75º edición del galardón, compuesto por Pilar Adón, Ricardo Menéndez Salmón, Gioconda Belli, Marcos Giralt Torrente y Mercedes Monmany, en calidad de presidenta, y ha actuado como secretario Ricardo Onís Romero.

La novela distinguida lleva por título "Las crines", que narra el doble viaje de su protagonista hacia el corazón de la pampa argentina y, al mismo tiempo, hacia el interior de sí mismo. "Lo externo y lo íntimo, la tierra, la memoria y la observación social se entrelazan para componer un relato de descubrimiento y de transformación con una prosa que es a la vez poética y precisa", señalan los promotores de este premio que se ha conocido esta mañana durante un acto que ha tenido lugar en el centenario Café Gijón del Paseo de Recoletos en Madrid.

A juicio del jurado, la obra “convierte la crónica de un desplazamiento real en un ejercicio de introspección luminosa". El premio cuenta con una dotación económica de 20.000 euros además de la publicación de la obra.

Al acto en Madrid ha acudido la edil de Cultura, Museos e Industrias Creativas del Ayuntamiento de Gijón, la forista Montserrat López Moro, y Ofelia Grande, directora de la editorial Ediciones Siruela, que se encargará un año más de publicar la novela premiada.