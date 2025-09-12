El nuevo consultorio de Gijón en Nuevo Roces abre con más de 5.000 pacientes adscritos

El consultorio periférico de Nuevo Roces comenzará a recibir pacientes el lunes y vivió hoy una concurrida puesta de largo para una visita de inauguración liderada por el presidente Adrián Barbón. El centro se estima que podrá a atender a unas 7.000 personas, las que constan censadas en el barrio, y cuenta ya con más de 5.000 tarjetas activadas. El inmueble, de 2.400 metros cuadrados, cuenta, a juicio del Presidente, "con medios técnicos de primer nivel" tras una inversión que superó los cuatro millones de euros. Destacó Barbón que el estreno del recurso sanitario se acompañará, "no tardando muchos meses", del nuevo colegio del barrio, que se está construyendo. "Al final creo que va a superar los 17 millones, convirtiéndose en el colegio de Primaria que más inversión ha requerido en la historia de Asturias", señaló el socialista, acompañado esta mañana por la forista Carmen Moriyón, alcaldesa de Gijón, que pudo enseñarle al Presidente el edificio de la Fundación Metal en el que, tal y como publica hoy LA NUEVA ESPAÑA, el gobierno medita impulsar un centro municipal para el barrio. "Tenemos que cumplir con la parte que nos toca", defendió.

El inmueble, según explicó Concepción Saavedra, consejera sanitaria, llevaba tiempo pendiente. "Llevaba unos años pensándose con un plan funcional y por fin es una realidad. Supone una mejora en la accesibilidad, porque ha sido algo ya visto con Cocemfe y con otras organizaciones para que sea un consultorio absolutamente accesible, y se da también una respuesta más eficiente y, desde luego, una mayor comodidad tanto para profesionales como para pacientes", explicó la responsable, que defendió "dar respuesta a una zona de Gijón que la necesita" por tratarse de "una zona en crecimiento".

Una posible duplicación a futuro

El proyecto constructivo del consultorio de Nuevo Roces se diseñó de tal manera que se pueda facilitar el añadido de una ampliación a futuro. Por ahora, detalló la consejera, comenzará a funcionar con tres consultas de medicina familiar (con equipos de médico y enfermera), un pediatra, trabajo social, atención a la mujer y salud bucodental. "Pero hay una posibilidad de crecer y de incluso duplicar la atención tanto a adultos como niños", aseguró Saavedra. Por ahora, las cartillas ya adscritas al nuevo recurso superan las 5.000. "Los vecinos nos dicen que aquí hay un número mayor (de pacientes), pero están en otros centros. Con esta apertura, probablemente regresen a Nuevo Roces. Esa es la idea y por eso se trabaja con esa capacidad de crecimiento", razonó la consejera.

El riesgo de "prevaricar" con Cabueñes

"Cumplimos con la ciudadanía para que cada vez podamos prestar mejor atención sanitaria y llegar a todas partes", añadió Barbón, que a preguntas de los medios valoró también el estado del que es el gran proyecto sanitario en la ciudad: la ampliación del Hospital Universitario de Cabueñes, que debe reactivarse con un nuevo proyecto tras rescindir el Principado el contrato que tenía la UTE de la obra, a quien acusa de retrasos injustificados y de querer incrementar el presupuesto. "Lo hemos justificado. Lo contrario (no rescindir el contrato) era prevaricar, sencillamente. Se nos estaba pidiendo (desde la UTE) una prevaricación y creo que cualquier político responsable sabe que eso se puede llevar por delante a cualquier responsable público. Yo con el dinero público soy extremadamente respetuoso, extremadamente cuidadoso, y por eso, ante la presión de la empresa, no nos quedó otro remedio que rescindir", aseguró el Presidente, que dijo que el Principado "desconoce" si la UTE finalmente llevará esta rescisión del contrato ante los tribunales. "Lo que es importante para nosotros es que el Consejo Consultivo en su dictamen ha sido clarísimo dando la razón al Principado de Asturias", aclaró.

En imágenes: Así es el nuevo consultorio médico de Nuevo Roces, en Gijón / Marcos León

Definió de nuevo Barbón el parón de Cabueñes como la oportunidad para "hacer de la necesidad virtud". "Como por el bien del cumplimiento de la legalidad no teníamos otro camino que rescindir, porque lo contrario era una prevaricación de libro, lo que nos queda ahora es el replanteo y el nuevo proyecto, que va a ir a mayores. Gijón va a tener un hospital todavía mejor del que estaba proyectado, porque estos meses se están utilizando para definir mejor los espacios", aseguró.

Las obras pendientes del Estado

Sobre otras obras de infraestructuras pendientes, como el plan de accesos al Puerto (tras el fallido vial de Jove) y el plan de vías, el Presidente autonómico eludió posicionarse demasiado sobre unas gestiones que no son de su competencia, sino ministeriales. "Son proyectos del Estado, pero el Principado está presionante permanentemente. Hoy el Estado anunciaba mismamente que con la redacción del proyecto (de la intermodal) que estaba aprovechando para mejorar la integración", dijo, refiriéndose con este último comentario a las declaraciones de Adif, publicadas hoy, y en las que señala la necesidad de definir mejor y actualizar algunos detalles del proyecto original, cuya redacción ahora se retrasa tres meses y se encarece en medio millón de euros.

Sí defendió Barbón la importancia de "derribar cuanto antes el viaducto de Carlos Marx", porque "va a tener un impacto visual y en el espacio muy importante". Esto último está también ya acordado entre el Principado, el Ministerio y el Ayuntamiento de Gijón, que fue quien propuso iniciar el plan de vías con este derribo. "Desde luego, el Principado está, como se suele decir y como dicen los chavales, a tope con Gijón", afirmó Barbón.

Sobre el vial de Jove, explicó el Presidente no tener novedades. "Esperamos que pronto podamos tener noticias por parte del Ministerio", señaló. Sí recordó que la "posición" del Principado fue, tras descartarse la idea de un vial en superficie, elaborar una alternativa por Aboño. "Estamos presionando por ese acceso", afirmó.