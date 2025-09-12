Las obras del Hogar de Ceares empezarán en abril de 2026

El arranque de la licitación, en octubre. El inicio de las obras, en abril de 2026. Esa es la hoja de ruta del gobierno local para la rehabilitación del Hogar del Productor de Ceares, transmitida ayer a los vecinos en una reunión en la que la concejalía de Infraestructuras Urbanas y Rurales, encabezada por el forista Gilberto Villoria, explicó los detalles del proyecto básico, por el cual el equipamiento mantendrá el uso como centro sociocultural que tenía antes de su abandono, con una gran sala polivalente, cafetería y salas o almacenes en sus distintas plantas.

Participantes en la reunión. / Marcos León

"Estamos satisfechos porque se ven reflejadas nuestras peticiones", aseguró Víctor Díaz, presidente de la asociación "Esto Ye Ciares", que expresó sus "ganas por ver ya a albañiles en la obra". Para ello, no obstante, tocará esperar todavía unos meses. La entidad presentó en septiembre del pasado año un plan de usos de consenso para el Hogar, edificio inaugurado en 1957 con fines sociales, y que firmaban casi una veintena de colectivos vinculados al barrio.

A Pilar Ruiloba, presidenta de la asociación "La Cruz", también le convenció el proyecto. "Está dentro de lo hablado", indicó Ruiloba, que remarcó lo mucho que Ceares lleva aguardando a la reforma del complejo. Ya ha llovido", bromeaba la líder vecinal, con los pies en el suelo a la hora de cantar victoria. "Cuando lo vea hecho estaré contenta", sostuvo.

Mantenimiento en Moreda

Por otro lado, Gilberto Villoria mantuvo una reunión con la asociación vecinal de Moreda. Esta reivindicó cuestiones de mantenimiento, como arreglar baldosas sueltas o mejorar la iluminación.