Las obras del Hogar de Ceares empezarán en abril de 2026
En octubre arrancará la licitación, asegura el gobierno local
El arranque de la licitación, en octubre. El inicio de las obras, en abril de 2026. Esa es la hoja de ruta del gobierno local para la rehabilitación del Hogar del Productor de Ceares, transmitida ayer a los vecinos en una reunión en la que la concejalía de Infraestructuras Urbanas y Rurales, encabezada por el forista Gilberto Villoria, explicó los detalles del proyecto básico, por el cual el equipamiento mantendrá el uso como centro sociocultural que tenía antes de su abandono, con una gran sala polivalente, cafetería y salas o almacenes en sus distintas plantas.
"Estamos satisfechos porque se ven reflejadas nuestras peticiones", aseguró Víctor Díaz, presidente de la asociación "Esto Ye Ciares", que expresó sus "ganas por ver ya a albañiles en la obra". Para ello, no obstante, tocará esperar todavía unos meses. La entidad presentó en septiembre del pasado año un plan de usos de consenso para el Hogar, edificio inaugurado en 1957 con fines sociales, y que firmaban casi una veintena de colectivos vinculados al barrio.
A Pilar Ruiloba, presidenta de la asociación "La Cruz", también le convenció el proyecto. "Está dentro de lo hablado", indicó Ruiloba, que remarcó lo mucho que Ceares lleva aguardando a la reforma del complejo. Ya ha llovido", bromeaba la líder vecinal, con los pies en el suelo a la hora de cantar victoria. "Cuando lo vea hecho estaré contenta", sostuvo.
Mantenimiento en Moreda
Por otro lado, Gilberto Villoria mantuvo una reunión con la asociación vecinal de Moreda. Esta reivindicó cuestiones de mantenimiento, como arreglar baldosas sueltas o mejorar la iluminación.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un coche arrolla una terraza en Gijón y deja dos personas heridas: 'Oímos un ‘boom’ tremendo; es un milagro que no pasase algo peor
- Expectación en Gijón por el oleaje en la playa de San Lorenzo (y hasta algún chapuzón temerario)
- Un estudio sobre la bahía de Gijón apunta a El Musel como foco de la contaminación: 'Habrá que seguir vigilando
- Un barco de suministros atraca en el Muelle de Gijón para evitar consignatario y levanta las críticas
- Un motorista herido al ser arrollado por una ambulancia en Gijón
- Dos colegios en uno para empezar el curso en Gijón: los alumnos de Los Campos encuentran cobijo en el Asturias por las obras de mejora en su centro
- Rebajan más de 10.000 euros este piso en pleno centro de Gijón con dos habitaciones
- El Grupo Junquera bautiza a su nuevo carguero en el puerto de Gijón con la intención de aumentar la flota en el futuro: 'Vamos a continuar creciendo