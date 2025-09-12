Ríos de birra en Gijón para celebra su "fiesta de fin de verano": "Hay cervezas para todos los paladares"

"Es una vuelta a casa", reivindicaba ayer Oliver Suárez, presidente de Divertia, poco después de las ocho de la tarde, la hora de la inauguración de un Oktoberfest que abrió sus grifos ya a las siete en la plaza de toros de El Bibio, donde regresa el certamen tras varias ediciones en el parque de los Hermanos Castro. Familias y amigos no dudaron en acercarse al coso para dar los primeros sorbos de cerveza en un certamen que se prolongará hasta el 21 de septiembre. "Es la fiesta de fin de verano", subrayó María González, Fenicia Marketing Gourmet, coordinadora de proyectos de Fenicia Marketing Gourmet, empresa organizadora de la cita.

Con camisetas diseñadas para la ocasión, Luis Almena, Arturo Ribero, Dolores García, Ana Díaz y Mari Luz Tuya, miembros de la asociación cultural "Happy Family", habitual en el Antroxu, brindaban con espuma y risas por doquier. "Es una fiesta muy familiar", resaltó Tuya, en plena videollamada con su marido Ángel García, militar de Cabo Noval que se encuentra en Eslovaquia en una misión de la OTAN. Ataviado, por supuesto, con la camiseta conmemorativa. "Así le damos más ambiente", indicó Mari Luz Tuya, que destacó la variedad de cervezas del Oktoberfest. "Las hay para todos los paladares", ensalzó Tuya, que insistió en la atmósfera festiva que se crea en el Oktober. "Aquí todo el mundo baila", manifestó.

En otra mesa, los amigos Carlos García, Mariana Uribe, Marcos Mier y Noelia Corral degustaban sus jarras. Para Mier, residente en Oviedo, era su debut en un Oktoberfest. "Está todo muy bien montado", encomió el joven, mientras un DJ animaba el cotarro desde el centro de la carpa. Uribe resumía con franqueza las razones de la visita. "Nos encanta la cerveza", afirmó.

Sentadas, por la izquierda, Ana Díaz, Dolores García y Mari Luz Tuya. Detrás, Luis Almena y Arturo Ribero. En el móvil, Ángel García. | PABLO SOLARES

En El Bibio hay doce puestos de bebida y cinco de comida, desde las típicas salchichas alemanas hasta kebabs, y una de las principales novedades radica en que el evento se ha unido este año a los Oktoberfest oficiales de Paulaner, sumándose Gijón a Madrid y Barcelona. "Queremos que la gente disfrute del recinto y celebre", remarcó María González, de Fenicia, que aseveró que el ambiente que se vive en el Oktoberfest "le gusta a todo el mundo". "Dependiendo de la edad te puede gustar más una hora u otra para venir", añadió González tras asistir al corte de cinta que simbolizaba la inauguración oficial del certamen, que ofrece cerveza Paulaner, así como Heineken 0.0, Cruzcampo y Amstel Radler. También hay agua, refrescos y cervezas sin alcohol y sin gluten.

Señaló Oliver Suárez que "aprovechando que la plaza está disponible para toda clase de eventos, qué mejor ocasión para que el Oktoberfest sea aquí, en un sitio tan singular". Una cita que el presidente de Divertia tildó de "un clásico" en la ciudad con "una aceptación enorme". Los horarios son de domingo a jueves de 19.00 a 0.00 horas y viernes y sábados de 19.00 a 2.00 horas, con la entrada a un coste de dos euros.

A la inauguración acudieron, además de organizadores y patrocinadores y del mencionado Oliver Suárez, el portavoz del gobierno local, Jesús Martínez Salvador; el concejal forista Pelayo Barcia; los ediles populares Jorge Pañeda y Abel Junquera; los concejales socialistas Jacobo López y Rodrigo Sánchez; o el gerente de Divertia, Fernando Losada.