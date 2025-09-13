El agua de septiembre, oro para la manzana
El llagar JR espera una buena cosecha impulsada por la lluvia de este mes
A.A.
Después de un agosto en el que las lluvias apenas hicieron acto de presencia en Asturias, el mes de septiembre resulta clave para la cosecha de manzana. "El agosto fue bastante soleado, lo que favorece que la fruta sea rica en azúcares", advierte Juan José Tomás Pidal, gerente del Llagar JR, situado en Gijón. El noveno mes del año ha comenzado bien para JR y el gremio sidrero, pues las lluvias empiezan a aparecer en beneficio de aspectos como la jugosidad de la manzana.
La importancia de que llueva es aún mayor porque en septiembre comienzan los preparativos para "mayar" la cosecha y obtener un buen mosto y, por tanto, una sidra de calidad. La lluvia ayuda a que el fruto aumente su tamaño, su zumo y se desarrolle como debiera. Evita además su caída prematura y retrasa la maduración a los meses de octubre y noviembre.
A la espera de que siga cayendo agua en septiembre, octubre marcará el inicio del mayado. Coincidiendo con este mes, las visitas guiadas que ofrece el llagar —y que se pueden reservar en su web, www.sidrajr.es— incluyen sidra dulce como degustación. Las lluvias de septiembre se convertirán entonces en el mejor presagio de una buena cosecha.
- Un coche arrolla una terraza en Gijón y deja dos personas heridas: 'Oímos un ‘boom’ tremendo; es un milagro que no pasase algo peor
- Expectación en Gijón por el oleaje en la playa de San Lorenzo (y hasta algún chapuzón temerario)
- Un estudio sobre la bahía de Gijón apunta a El Musel como foco de la contaminación: 'Habrá que seguir vigilando
- Un barco de suministros atraca en el Muelle de Gijón para evitar consignatario y levanta las críticas
- Un motorista herido al ser arrollado por una ambulancia en Gijón
- Dos colegios en uno para empezar el curso en Gijón: los alumnos de Los Campos encuentran cobijo en el Asturias por las obras de mejora en su centro
- Rebajan más de 10.000 euros este piso en pleno centro de Gijón con dos habitaciones
- El Grupo Junquera bautiza a su nuevo carguero en el puerto de Gijón con la intención de aumentar la flota en el futuro: 'Vamos a continuar creciendo