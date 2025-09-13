El agua de septiembre, oro para la manzana

Después de un agosto en el que las lluvias apenas hicieron acto de presencia en Asturias, el mes de septiembre resulta clave para la cosecha de manzana. "El agosto fue bastante soleado, lo que favorece que la fruta sea rica en azúcares", advierte Juan José Tomás Pidal, gerente del Llagar JR, situado en Gijón. El noveno mes del año ha comenzado bien para JR y el gremio sidrero, pues las lluvias empiezan a aparecer en beneficio de aspectos como la jugosidad de la manzana.

Visita guiada. / Cedida a LNE

La importancia de que llueva es aún mayor porque en septiembre comienzan los preparativos para "mayar" la cosecha y obtener un buen mosto y, por tanto, una sidra de calidad. La lluvia ayuda a que el fruto aumente su tamaño, su zumo y se desarrolle como debiera. Evita además su caída prematura y retrasa la maduración a los meses de octubre y noviembre.

A la espera de que siga cayendo agua en septiembre, octubre marcará el inicio del mayado. Coincidiendo con este mes, las visitas guiadas que ofrece el llagar —y que se pueden reservar en su web, www.sidrajr.es— incluyen sidra dulce como degustación. Las lluvias de septiembre se convertirán entonces en el mejor presagio de una buena cosecha.