Bomberos usará la nueva caseta de salvamento de San Lorenzo

Problemas en la fabricación de la instalación modular fue la razón que dio ayer el gobierno para justificar que se vaya a dar por terminada la temporada de baños sin que éste la caseta de salvamento anunciada para la playa de San Lorenzo. Una caseta a instalar en el entorno ajardinado del Náutico, no muy lejos de donde está la oficina de turismo, y que se espera pueda llegar a finales de ese mes. Se colocará en cuanto se recibe ya que la previsión es que sea una instalación permanente que, de servicio, en los meses sin equipo de salvamento, al servicio de bomberos como almacén.

Todas esas explicaciones las dio la responsable de Seguridad Ciudadana, Nuria Bravo, a preguntas del portavoz de IU, Javier Suárez Llana. Avanzó Bravo, además, que en breve se tendrán las tres torretas de salvamento que, similares a la del Arbeyal, se diseminarán por la playa de Poniente.

Fue también Suárez Llana quien requirió información sobre el aparcamiento para residentes anunciado hace casi un año y que serviría de alternativa al cierre del parking de Peritos. La idea del gobierno era aprovechar un espacio municipal en desuso bajo el túnel que conecta las avenidas de Manuel Llaneza y Constitución. "Sigue como cuando lo anunciaron. Aquí son todo intenciones, pero ningún avance", denunciaba el edil de IU al recibir como contestación que se está recopilando la documentación que permita al área de Patrimonio licitar el proyecto a través de una concesión. "Ni se explora la opción de la gestión pública", criticó Suárez Llana.

Movilidad, por su parte, estudiará la viabilidad de ampliar horarios en la línea 21 de Emtusa a la Campa Torres, como pidió Olaya Suárez (Podemos), y de quitar señales en glorietas del entorno del hospital de Cabueñes que Vox entiende generan confusión.