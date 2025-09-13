Cae la obra de climatización del Piñole por ser un edificio histórico

Con un plan de reorganización de espacios culturales ya conocido y que pasa por crear un nuevo Museo Nicanor Piñole en Tabacalera –con una gran exposición monográfica previa del pintor en el Revillagigedo mientras avanza la obra de construcción–, la tramitación municipal acaba de darle el que parece ser el carpetazo definitivo al futuro del actual inmueble de la plaza de Europa como espacio museístico. La licitación lanzada en junio para reformar el viejo sistema de climatización del edificio, una actuación valorada en 200.000 euros, se anula ahora formalmente y después de que el proyecto, cuya redacción se había encargado a una empresa externa, no haya pasado los filtros de la comisión técnica municipal del catálogo, que tildó de "imposible" la idea de legalizar el cuarto técnico que acoge el sistema de climatización. La concejalía de Cultura, después, y según explica el Ayuntamiento, valoró que ese era el único proyecto posible para garantizar la conservación de obras museísticas. Misma concejalía que este jueves firmó la resolución que anula esta licitación y libera el crédito que tenía asignado.

De la climatización del actual Piñole empiezan a correr ríos de tinta, pero que el aparataje actual es defectuoso parece ser un problema ya reconocido por todos. Las averías llevan unos años siendo constantes y se han ido reparando a golpe de contrato menor. Se trata, la actual, de una instalación colocada en 1991 que consta de una bomba de calor de aire y agua ubicada en un cuarto técnico anexo al museo, según se recoge en los pliegos del proyecto ahora desistido. En ese informe se señalaba también que desde su creación se han ido acometiendo "pequeñas reformas" que "no han quedado debidamente documentadas", y todo el sistema se encuentra en mal estado. La propuesta, a grandes rasgos, era renovar este cuarto técnico anexo al inmueble y legalizarlo de acuerdo a la normativa energética actual, además de colocar maquinaria nueva.

Los técnicos municipales, sin embargo, dieron la voz de alarma. Consta un informe de Urbanismo y otro de la citada comisión del catálogo, que a grandes rasgos coinciden en su dictamen y señalan, primero, que la redacción del proyecto no tuvo en cuenta la protección del edificio. Además, y en este caso ya de manera expresa por parte de la comisión del catálogo, se señaló la "imposibilidad de legalización del cuarto actual donde se ubica la máquina de climatización", y se especificó que, como mucho, se podría replantear la actuación llevando la máquina de climatización al interior del edificio y "poniendo en valor", a cambio, el jardín exterior donde hoy se ubica el cuarto. La concejalía de Cultura, explica el Ayuntamiento, consideró que este cambio ya no garantizaba la conservación de obras pictóricas. En el acta de desistimiento de la licitación, además, la concejalía ya recuerda que el futuro del actual Piñole es ahora acoger la nueva Oficina de Igualdad y reformarse, por lo tanto, de acuerdo a otro proyecto y otras necesidades.