El catalán Marc Colell, ganador del premio de novela "Café Gijón": "Exploré un nuevo paisaje y voces literarias hasta entonces desconocidas para mí"

Marc Colell (Barcelona, 1975) se ha alzado con el premio Novela Café Gijón de este año con "Las crines", su tercer libro de ficción, ambientado en la pampa argentina y para el que se inspiró en los casi seis años que residió en el pueblo argentino General Belgrano, del que es la familia de su mujer. Allí "exploré un nuevo paisaje y voces literarias hasta entonces desconocidas para mí, los escritores de esa zona, porque Argentina tiene una literatura muy rica", señalaba ayer tras conocer el fallo de jurado.

"Las crines" narra el doble viaje de su protagonista hacia el corazón de la pampa argentina y, al mismo tiempo, hacia el interior de sí mismo. "Lo externo y lo íntimo, la tierra, la memoria y la observación social se entrelazan para componer un relato de descubrimiento y de transformación con una prosa que es a la vez poética y precisa", señalan los promotores de este premio.

El propio autor añade que "'Las crines’, es un libro especial para mí porque está ambientado en la pampa argentina, que explora un territorio y la vida de un personaje que se desplaza a Argentina para estar solo. Allí le dejan una quinta donde tiene intención de vivir en soledad, pero se encuentra con personajes que lo impulsan a salir afuera y a participar de una sociedad que le es extraña en un principio".

Collel, profesor de educación secundaria que reside en L’Escala (Gerona), tiene en la escritura "un cauce paralelo", "una constante, porque siempre estoy trabajando en algún libro". De si mismo señala que "creo que tengo un estilo muy cuidado en cuanto a un lirismo que siempre permanece en una superficie, tengo un estilo emparentado con la poesía, para conseguir un efecto dinámico en la lectura, un lirismo bastante medido, que me permite buscar imágenes y cuidar la distancia corta en la escritura, casi como una pieza musical que pudiera leerse por separado y con armonía".

Entre los autores argentinos que descubrió durante su estancia en aquel país, cita a Miguel Briantes, oriundo de General Belgrano. Un autor que califica como "gran cuentista y novelista, en España bastante desconocido".

Calderón de la Barca

Actualmente está "centrado totalmente en la escritura de ficción como territorio artístico", aunque entre sus obras se incluye un ensayo sobre Calderón de la Barca.

Del premio Café Gijón que le acaban de otorgar señala sentirse "muy contento, muy orgulloso de haber recibido este premio hoy, una gran sorpresa, no me lo esperada. Por la calidad del jurado y de la trayectoria del premio estoy muy emocionado".

Con su primera novela "Reino vegetal", ya logró una mención especial en el Premio de Irún de novela hace dos años y con "El bozal", un libro de relatos, obtuvo el segundo premio en la Feria del Libro de Buenos Aires en 2024 y es finalista del Premio Setenil, que aún no se ha fallado. "Las crines" es su tercera obra e ficción completa y ya está trabajando en una cuarta novela.

A juicio del jurado del Premio Café Gijón, "'Las crines' "convierte la crónica de un desplazamiento real en un ejercicio de introspección luminosa". El premio cuenta con una dotación económica de 20.000 euros además de la publicación de la obra. El jurado de esta 75º. edición del galardón estuvo compuesto por Pilar Adón, Ricardo Menéndez Salmón, Gioconda Belli, Marcos Giralt Torrente y Mercedes Monmany, en calidad de presidenta, y ha actuado como secretario Ricardo Onís Romero.