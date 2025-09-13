Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cimavilla se baña en espuma

Cimavilla se baña en espuma | LNE

Cimavilla se baña en espuma | LNE

El barrio de Cimavilla prosiguió sus celebraciones con una fiesta de la espuma –en la imagen, un momento de la misma–, que precedió a una chocolatada y al clásico desfile de "Introcharangueros" y cabezudos. Además, la música volvió a sonar en diferentes plazas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents