El conductor que se dio a la fuga tras matar a un peatón en Gijón fue localizado al perder la matrícula en el lugar de atropello

El conductor que esta mañana ha matado a un hombre de 59 años al arrollarlo cuando caminaba por la GJ-81 (el acceso sur a Gijón, antiguo inicio de la "Y") fue localizado por agentes de la Policía Local después de que se diese a la fuga sin prestar ayuda de ningún tipo a la persona afectada. Este individuo, que luego dio positivo en drogas en el control que se le practicó, fue localizado poco después del atropello. Los agentes, primero, encontraron el vehículo en el polígono de Mora Garay y después le dieron alcance en el camino del Cortijo.

El atropello mortal se produjo a las seis menos veinte de la madrugada de este viernes, a la altura del kilómetro 2,1 de la GJ-81, en una vía en la que está prohibido el tránsito de peatones. Se da la circunstancia también de que el fallecido, natural de San Martín del Rey Aurelio, transitaba por la misma sin ningún elemento reflectante para facilitar su visibilidad durante la noche.

El cadáver del peatón quedó tendido sobre el carril derecho de la vía tras haber sido golpeado por el vehículo, cuyo conductor se dio a la fuga. Pero en el lugar quedó la matrícula del coche que había protagonizado este trágico suceso.

El fallecido tenía familia en San Martín del Rey Aurelio, pero hace tiempo que no vivía allí. Para esclarecer las causas de lo ocurrido se investiga por qué esta persona deambulaba por una zona donde el paso está prohibido. Se da la circunstancia de que el tramo en el que ocurrieron el trágico atropello es una zona por la que transitan habitualmente personas sin hogar.

Diligencias abiertas en el Juzgado de Guardia

El dispositivo policial que se activó para arrestar al conductor dio sus frutos cuando fue localizado por efectivos de Policía Local de Gijón en el camino del Cortijo. Los agentes lo trasladaron hasta dependencias de la Guardia Civil, donde se le realizaron pruebas de consumo de alcohol y drogas. El conductor dio negativo en alcohol, pero positivo en prueba indiciaria en drogas.

La Guardia Civil atribuye al detenido de un delito de omisión del deber de socorro y otro de conducción imprudente con resultado de una persona fallecida. Instruye las diligencias el Equipo Unidad de Investigación de Siniestros Viales (UNIS) de Asturias, para remitirlas al Juzgado de Guardia de Gijón.

El conductor, tras prestar declaración en dependencias del Instituto Armado, quedó en libertad pendientes del desarrollo de la instrucción judicial del caso.

Motorista muerto en Granda

Este atropello mortal llega apenas unos días después de que un hombre de 71 años, vecino de Gozón, falleciese en la noche del pasado sábado, poco antes de las once, después de sufrir un accidente cuando circulaba en su motocicleta por la autovía Minera en dirección a Gijón a la altura de la salida a la salida a las parroquias de Granda y Mareo. Según explicaron entonces las fuentes consultadas, el motorista sufrió una salida de vía por causas que se investigan.

Accidentes mortales en el concejo

Tanto el vecino de San Martín del Rey Aurelio fallecido hoy, como el motorista de Gozón, no son las primera vida que se cobran las carreteras en Gijón en lo que va de año. La anterior tragedia de este tipo en la ciudad tuvo lugar en la madrugada del 4 de mayo, cuando un joven de 18 años falleció a causa de un brutal accidente de tráfico en la parroquia de Cenero.

En aquel accidente, además, hubo varios heridos. Si bien, todos ellos resultaron leves. La colisión frontal entre dos vehículos se produjo en la carretera de Trubia a Sotiello, en la esquina con el camino de Lleme, a menos de un kilómetro de donde se estaban celebrando las fiestas de Cenero, que quedaron suspendidas por el trágico siniestro. En junio se confirmó que la Guardia Civil investigaba por un delito de homicidio por imprudencia al conductor que, supuestamente, provocó ese accidente mortal

Anteriormente, ya en el año 2024, hubo que lamentar otro trágico accidente que también sucedió en la autovía Minera. El 24 de octubre, un gijonés de 38 años falleció tras sufrir una colisión entre un camión en marcha y una furgoneta que se encontraba detenida en el viaducto de Llantones, a la altura del kilómetro 26,800, en las proximidades a Mareo. Un hombre de 39 años, que momentos antes se había apeado de la furgoneta para revisar el motor tras sufrir una avería, fue arrollado por su propio vehículo después de que el camión colisionara contra él.