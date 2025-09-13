El Coto abre San Nicolás con pregón y premio
El Coto inauguró las fiestas de San Nicolás con baile, música y el pregón a cargo de la Coral Amanecer. También se entregó el premio "Orgullo de barrio" a Carmen Magdalena García, directora del centro municipal integrado, Ángel Gutiérrez y Marisa García. En la imagen, un momento de acto.
