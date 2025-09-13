Emvisa dará 4,7 millones en ayudas y construirá un edificio en La Calzada

Dar soporte al nuevo programa "Gijón confía alquilando" y reactivar la idea de promover la construcción de un edificio en La Calzada son el destino de dos de las partidas más llamativas del presupuesto que han diseñado los responsables de la Empresa Municipal de la Vivienda para el año que viene. Emvisa está en el listado de sociedades municipales que la semana que viene llevan sus futuras cuentas a votación de sus consejos de administración dentro del cronograma de elaboración de las cuentas municipales de 2026.

El presupuesto de Emvisa alcanza, en total, los 7.630.400 euros. Es un 9,16% más que el aprobado para el ejercicio en curso. Dentro de esta cifra general computan los 1.025.000 destinados a inversión: unos 200.000 euros más que en este 2025. Precisamente la cantidad que se reserva para lanzar la promoción de un edificio en La Calzada. Ya en 2021, el anterior gobierno puso sus ojos en el barrio de la zona oeste con la intención de promover de manera directa un edificio cuyas viviendas serían para jóvenes y en alquiler asequible. Aquella operación se iba a financiar con los ingresos por la venta de un solar en El Llano recibido como donación. La primera subasta quedó desierta y luego la operación, aparcada.

Aunque la novedad esté en La Calzada, el presupuesto también refleja la acción de Emvisa en siete pisos de Cimavilla cedidos desde el Principado y el remate a las diez viviendas para personas con movilidad reducida que se han construido en La Camocha. El capítulo de inversiones incluye, además, 300.000 euros para compra de viviendas a destinar a alquiler social y 450.000 para mejoras en los pisos que ya son propiedad de la empresa.

En cuanto al proyecto presupuestario para gastos corrientes queda fijado en 6.605.400 euros. Una subida del 6,8% sobre el ejercicio actual. Aquí la partida fundamental –casi un 72% del total– está en los 4,7 millones que se repartirán en ayudas y subvenciones. Las ayudas al alquiler mantienen su dotación de 4.120.000 euros, igual que siguen los 60.000 para el programa de ayudas a estudiantes para compartir vivienda.

Baja de 205.000 a 100.000 euros la partida del servicio Xixón Alquila y se incorporan 400.000 euros para "Gijón confía alquilando". Se trata del nuevo programa que el equipo liderado por el edil popular Guzmán Pendás ha puesto en marcha para incentivar el mercado de alquiler ofertando condiciones de seguridad para los propietarios que alquilen su piso a través de esta plataforma municipal.

Hay también una reseñable subida del 9,2% –hasta llegar a 1.189.800 euros–en los gastos de personal para, entra otras cosas, contratar un integrador social y un auxiliar administrativo durante cuatro meses que dé cobertura al servicio de atención al público mientras está de vacaciones el personal fijo.

Naves para empresas en Lloreda y una web turística

La aprobación de la actualización de las tarifas de las residencias empresariales municipales conforme al IPC a 31 de diciembre de este año –que se estima entre el 2,5 y el 3%– será el preámbulo a la votación del nuevo presupuesto de PETSA, la empresa municipal desde la que se gestionan las políticas de Promoción Empresarial y Turística y que preside la Vicealcaldesa, la popular Ángela Pumariega. Para el año que viene se estima un presupuesto total de 8.268.900 euros: unos 400.000 más que lo calculado para este año.

Los compromisos con lo pactado en la concertación social y los límites que impone la regla de gasto marcan un presupuesto que se organiza en tres partidas: 4,7 millones en gastos corrientes en la parte de promoción empresarial, 2,6 en la turística y 875.000 euros de inversión. La partida inversora fija 500.000 euros para construir naves en el polígono de Lloreda, 300.000 para mejoras en las actuales infraestructuras empresariales y 75.000 para acciones en el área de turismo empezando por su página web.

También tiene cerrada su propuesta económica para el próximo año Cementerios de Gijón, la sociedad mixta que preside el concejal popular Abel Junquera. Su presupuesto corriente se queda en poco más de un millón de euros, pero hay que tener en cuenta otro medio millón en el presupuesto de inversiones con una partida fundamental de 467.453,68 euros que se va a poner en marcha las obras del denominado Bosque de la Calma como ampliación del actual Parque de las Cenizas del cementerio municipal de Deva. La hoja de ruta de la entidad pasa por solicitar antes de que acabe este año la licencia de construcción de ese espacio y arrancar las obras en el primer trimestre del año que viene. Se trabaja con la idea de solicitar financiación externa para acometer el total del proyecto.

En Cegisa se calcula que los ingresos van a subir un 4% respecto al cierre de este ejercicio; entre otras cosas por una subida del 2% en las tarifas que sumió el gobierno local tras perder en junio la votación de su propuesta de congelación de tarifas.

Gasto corriente e inversiones

Empresa Municipal de la Vivienda (Emvisa). Presupuesto corriente: 6.605.400 euros. Presupuesto de inversiones: 1.025.000 euros. Empresa municipal de Promoción Económica y Turística (PETSA). Presupuesto corriente: 7.393.900 euros que se desglosan en 4,7 millones para promoción económica y 2,6 para turismo. Presupuesto de inversiones: 875.000 euros. Cementerios de Gijón (Cegisa). Prespuesto corriente: 1.070.000 euros Presupuesto de inversiones: 505.873 euros. Al contrario que las dos anteriores, totalmente municipales, Cegisa es una sociedad mixta con participación del sector privado.